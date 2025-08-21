Le soft power culturel, pilier de l'intégration internationale du Vietnam

21/08/2025

Ces dernières années, la diplomatie culturelle du Vietnam a enregistré de nombreuses avancées importantes, contribuant à consolider son influence globale sur la scène internationale et régionale. La résolution n° 59-NQ/TW sur « L'intégration internationale dans le nouveau contexte », publiée par le Bureau politique le 24 janvier 2025, constitue l'un des quatre piliers de l'entrée du Vietnam dans une nouvelle ère. Elle met l'accent sur la promotion de l'intégration culturelle, ouvrant ainsi une nouvelle étape de développement pour le pays sur la voie de l'intégration globale.

Dans le contexte actuel, la promotion des atouts du soft power culturel est une stratégie essentielle pour de nombreux pays, car elle favorise le développement durable et renforce leur position sur la scène internationale. Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a déclaré que la résolution 59 avait su saisir l'élan de l'époque et avait "renforcé" l'intégration internationale avec des orientations révolutionnaires, innovantes, nationales, scientifiques et résolument contemporaines, marquant un tournant historique dans le processus de mondialisation du pays.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, directrice du Comité d’État des Vietnamiens de l’étranger, décerne un satisfecit à des collectifs et individus vietnamiens de l’étranger.

La diplomatie vietnamienne a joué un rôle de pionnier, en mettant en œuvre des activités de relations extérieures de manière synchronisée, globale et efficace. Ces efforts ont "produit de nombreux résultats et accomplissements importants et historiquement significatifs, constituant un point lumineux impressionnant parmi les réalisations globales du pays ces dernières années, et contribuant à la mise en œuvre réussie de la Résolution du 13e Congrès national du Parti", a affirmé le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Sơn, à l'occasion du 80e anniversaire de la diplomatie vietnamienne (28 août 1945 - 28 août 2025).

Conformément à la Stratégie diplomatique à l'horizon 2030, le Vietnam continuera de mettre en œuvre des programmes majeurs de diplomatie culturelle. L'objectif est de façonner et de diffuser l'image du Vietnam comme un pays civilisé, sûr et beau, doté d'une culture unique et riche en traditions, en plein essor, et d'une population amicale et hospitalière. Le pays souhaite s'imposer comme une destination fiable pour vivre, étudier, voyager et investir. Parallèlement, il est nécessaire de multiplier les événements culturels internationaux sur place, contribuant ainsi à construire la marque commerciale des secteurs, des professions et des régions.

Des délégués prennent la parole lors du symposium « Vietnamiens d’outre-mer avec le développement des hautes technologies vietnamiennes ». Jeunes et étudiants échangent avec des officiers et soldats relevant de la Mission vietnamienne de préservation de la paix.

La professeure associée Nguyen Thi Chiem et des étudiants de son cours de vietnamien du département des Sciences humaines de l’école supérieure Srinakharinwirot.

Mesures clés pour la promotion de la culture vietnamienne

Il est nécessaire de diversifier les activités de soutien aux Vietnamiens d'outre-mer pour la préservation de leur langue et de leur identité culturelle. Cela inclut la promotion de la culture et des traditions vietnamiennes, l'intégration du vietnamien dans les programmes scolaires des régions à forte population vietnamienne, l'organisation annuelle de la Journée d'honneur de la langue vietnamienne, des camps d'été, des festivals ou Semaines culturelles, ainsi que des forums mondiaux de jeunes intellectuels. Ces initiatives visent à encourager les compatriotes, en particulier la jeune génération, à échanger, à étudier et à préserver la langue maternelle.

La danse de la licorne est une partie incontournable de la fête et le numéro préféré des enfants.

La troupe de danse communautaire des Vietnamiens prend une photo souvenir lors de l’événement « Printemps du pays natal », organisé par le consulat général du Vietnam à Perth, en collaboration avec l’école supérieure d’Australie occidentale (UWA).

Par ailleurs, il est crucial de continuer à renforcer la présence du Vietnam lors d'événements culturels internationaux prestigieux. Le pays doit également se préparer à accueillir des événements culturels, sportifs, touristiques, scientifiques, éducatifs et médicaux d'envergure régionale et internationale, tout en investissant dans la recherche et le développement de produits culturels uniques. Une attention particulière doit être portée à la publication et à la diffusion à l'étranger d'œuvres artistiques de valeur.

Il s'agit de faire connaître la langue, les coutumes, les festivals, les costumes des groupes ethniques vietnamiens, les paysages célèbres, les villages d'artisanat traditionnel, ainsi que les œuvres cinématographiques, musicales, artistiques, photographiques et architecturales du pays.

Une ambiance de retrouvailles gagne la séance de confection des bánh chưng (gâteau de riz gluant) à l’ambassade du Vietnam en Algérie.

Apprendre à faire des lanternes pour la fête de la mi-automne, une activité lancée par l’organisation « Familles vietnamiennes » (VFP), visant à diffuser les valeurs culturelles traditionnelles auprès des petits Vietnamiens nés en Grande-Bretagne.

Dans un contexte mondial en évolution rapide et complexe, le Vietnam se prépare à entrer dans une nouvelle ère de développement national. Cela ouvre de nombreuses opportunités, mais exige également de l'innovation et de la responsabilité en matière de diplomatie culturelle. Ces efforts permettront de promouvoir efficacement les ressources au service du développement culturel, contribuant ainsi à l'édification, à la défense et au développement du pays./.

