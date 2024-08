Le secrétaire général Nguyen Phu Trong, leader exceptionnel qui consacre toute sa vie au pays et au peuple

20/08/2024

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong, grand intellect, grand talent de la révolution vietnamienne, penseur, homme de culture, drapeau théorique du Parti, excellent étudiant en matière d’études et de respect constants de la pensée, de l'éthique et du style du grand Président Ho Chi Minh, a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire de notre Parti et de notre nation, vivant toute sa vie pour le pays et le peuple.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, est décédé le 19 juillet 2024, à 13h38, à l’âge de 80 ans, à l’Hôpital militaire central 108, des suites de son âge avancé et de sa maladie grave, malgré les soins dévoués du Parti, de l’Etat, des professeurs et médecins et de sa famille, selon le Comité de protection et de soins de la santé des cadres centraux. L'Agence vietnamienne d’Information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous l'article : « Le secrétaire général Nguyen Phu Trong, leader exceptionnel qui consacre toute sa vie au pays et au peuple » du général d’armée To Lam, membre du Bureau politique, président du Vietnam.

Avec plus de 55 ans d'activité continue, d’expériences à la pratique révolutionnaire, avec une vision stratégique, une réflexion pointue, étroitement liée à une revue pratique, le camarade Nguyen Phu Trong et le Comité central du Parti ont appliqué et développé de manière créative le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh, construisant constamment le Parti pour le rendre de plus en plus transparent, solide et puissant ; construisant un État de droit socialiste du peuple, par le peuple, pour le peuple ; complétant, perfectionnant et dirigeant la mise en œuvre réussie de la ligne du Renouveau, pour que notre pays « n'ait jamais eu la même fortune, le même potentiel, le même prestige et la même position internationale qu'aujourd'hui ». Tout au long de sa vie d'activité révolutionnaire, le travail et l’édification du Parti ont occupé une place particulièrement importante pour le camarade Nguyen Phu Trong.

En appliquant de manière créative la pensée de Hô Chi Minh sur l’édification du Parti, le camarade Nguyen Phu Trong a profondément clarifié la nature du Parti, le rôle du Parti dans le processus du Renouveau du pays et l’édification du Parti au pouvoir à partir du Renouveau au Vietnam. A partir de cela, lui et le Comité central ont planifié et dirigé la mise en œuvre réussie des préconisations stratégiques d’édification et de rectification du Parti, lutté résolument et avec persistance contre l'individualisme, contre la dégradation au sein du Parti, contre la corruption et les pratiques malsaines, allant de pair avec la pratique constante de l'éthique révolutionnaire, du courage, des connaissances, du rôle pionnier, et avec la promotion des bonnes traditions et des relations étroites avec le peuple. Sous la direction du Parti, dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong, notre Parti a fait preuve de courage et d'intelligence, conduisant le Parti, le peuple et l'armée dans leur ensemble à remporter de nombreuses grandes réalisations dans le processus de Renouveau du pays, vainquant tous les complots de sabotage des forces hostiles et construisant une société « morale et civilisée ».





Le SG du PCV Nguyên Phu Trong avec des habitants du hameau de Thuong Diên, commune de Vinh Quang, district de Vinh Bao lors de la Journée de grande union nationale de la ville de Hai Phong en novembre 2017. Photo : AVI

En tant que président de l'Assemblée nationale et secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, il a toujours été préoccupé par la question d’édification d'un État de droit socialiste du peuple, pour le peuple et par le peuple. Sous la direction du camarade Nguyen Phu Trong, notre Parti a publié pour la première fois une résolution sur la poursuite de la construction et du perfectionnement de l'État de droit socialiste vietnamien dans la nouvelle période, fixant l'objectif de « perfectionner l'État de droit socialiste vietnamien du peuple, par le peuple, pour le peuple, dirigé par le Parti communiste du Vietnam ; disposer d'un système juridique complet, appliqué de manière stricte et cohérente ; respecter la Constitution et la loi, respecter, garantir et protéger efficacement les droits de l'homme et les droits des citoyens ; un pouvoir d’État unifié, clairement attribué, étroitement coordonné et efficacement contrôlé ; une administration et une justice professionnelles, fondées sur l'état de droit et modernes ; un appareil d’État simple, transparent, efficace et efficient ; une équipe de cadres, de fonctionnaires et d'employés publics dotés de qualifications, de capacités, du professionnalisme et d'intégrité ; une gouvernance nationale moderne et efficace ; répondre aux exigences d’un développement national rapide et durable, pour devenir un pays développé à revenu élevé et à orientation socialiste d’ici 2045 ».

Imprégné de la pensée de Hô Chi Minh, profondément conscient de la place et du rôle important de la culture en tant qu'âme de la nation, l’homme de culture Nguyen Phu Trong, un leader exceptionnel sur le front culturel du Parti, a consacré beaucoup d'efforts à la construction d'une culture avancée, riche en identité nationale, qui constitue le fondement spirituel de la société, une force endogène et un moteur important du développement national. Sous la direction du camarade Nguyen Phu Trong, les documents du XIIIe Congrès national du Parti ont évoqué de manière complète et approfondie le domaine culturel ; La Conférence nationale sur la culture du Parti, après plus de 70 ans, a constitué une étape importante qui unit les pensées et les actions du Parti, du peuple et de l’armée dans leur ensemble pour promouvoir fortement le rôle de la culture dans le processus de construction et de défense de la Patrie, réalisant l’aspiration de développer un pays prospère et heureux



Le SG du PCV Nguyên Phu Trong rencontre des Hanoïens devant le Mémorial du roi Ly Thai Tô le 15 février 2018. Photo : AVI

Avec une vision politique profonde et une pensée stratégique, le camarade Nguyen Phu Trong et le Comité central du Parti ont développé la pensée de la politique étrangère du Vietnam, résumé la pratique et formé l'art de la « diplomatie du bambou », construit et développé la diplomatie du Vietnam imprégnée de l'identité du « bambou vietnamien ». Sous la direction du Parti, directement du secrétaire général Nguyen Phu Trong, l'identité de la « diplomatie du bambou » a été fortement promue, créant des tournants historiques et des changements qualitatifs dans les relations entre le Vietnam et les grands partenaires. Jamais auparavant la position, le prestige et l'image du Vietnam en tant que partenaire fiable, membre actif et responsable n'ont été aussi importants sur la scène internationale qu'aujourd'hui et jamais le Vietnam n’a été aussi profondément intégré qu’aujourd’hui à l’économie mondiale, à la politique internationale et à la civilisation humaine.

Durant ses fonctions simultanées de président du Vietnam, président du Conseil national de défense et de sécurité et commandant des forces armées populaires, le camarade Nguyen Phu Trong a toujours accordé une grande attention à l'Armée populaire et à la Police populaire, en veillant à construire une Armée et une Police fortes et solidaires. Il a souvent conseillé aux forces armées de s'imprégner, d'étudier et de suivre la pensée, l'éthique et le style de Ho Chi Minh, de considérer l'honneur comme la chose sacrée la plus noble, de servir la Patrie de tout cœur, de servir le peuple, de travailler sur la base des liens avec le peuple, d’être loyal, respectueux au peuple, de développer des liens étroits avec le peuple, de protéger les intérêts du peuple, de rendre le peuple plus confiant et prêt à aider.

Le SG du PCV, président du pays Nguyên Phu Trong, rend visite et offre le 28 janvier 2011 un cadeau à l’occasion du Têt traditionnel à Hoang Van Bao, personne âgée de la commune Kim Binh, district Chiêm Hoa, province de Tuyên Quang (Nord), témoin historique du 2e Congrès national du Parti. Photo : AVI

Sous la direction du Parti, directement du secrétaire général Nguyen Phu Trong, la tâche de construire une force armée raffinée, compacte, forte, transparente, solide et puissante, répondant aux exigences et aux tâches de la nouvelle situation, a obtenu de nombreux résultats importants ; la police et l'armée sont solidaires et étroitement coordonnées, devant l'épée et le bouclier, les deux ailes d'un oiseau, protégeant et préservant la paix et la stabilité pour développer le pays.

Les pensées du camarade Nguyen Phu Trong sont toujours le peuple, l’homme, le service du peuple de tout cœur et avec dévouement, le développement humain, prenant le peuple comme sujet et centre du processus de Renouveau. Concernant le Parti, il a affirmé que « Notre Parti doit avoir la plus haute responsabilité envers le peuple, en prenant soin de la vie matérielle et spirituelle du peuple » ; « si la politique du Parti ne reflète pas les intérêts du peuple, du pays et de la nation, elle n'est pas conforme aux lois de l'évolution historique et constitue une mauvaise politique » ; « un lien étroit avec le peuple est la règle d'existence, de développement et de fonctionnement du Parti et constitue le facteur décisif dans la création de la force du Parti ». Analysant la différence entre l’État de droit socialiste et l’État de droit capitaliste, il a clairement déclaré : « L’État de droit socialiste est essentiellement différent de l’État de droit bourgeois en ce sens que : l’État de droit sous le capitalisme est essentiellement un outil pour protéger et servir les intérêts de la bourgeoisie, tandis que l'État de droit sous le régime socialiste est un outil permettant d'exprimer et d'exercer le droit de maître du peuple, garantissant et protégeant les intérêts de la majorité du peuple.

Concernant l'économie de marché socialiste, il a résumé : « Une caractéristique fondamentale, un attribut important de l'orientation socialiste de l'économie de marché dans notre pays est de lier l'économie à la société, d’unifier la politique économique avec la politique sociale, de stimuler la croissance économique parallèlement à la mise en œuvre du progrès et de la justice sociaux à chaque étape, dans chaque politique et tout au long du processus de développement » ; « Toute politique économique doit viser l'objectif du développement social..., encourager la richesse légale ainsi que l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté, et prendre soin des personnes ayant rendu des services méritoires et de celles qui rencontrent malheureusement des difficultés ». Sous la direction du camarade Nguyen Phu Trong, notre Parti a publié des résolutions sur le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité dans six régions économiques du pays pour 2030, avec vision pour 2045, planifiant des objectifs, des visions, des orientations et des solutions pour créer un développement fort et révolutionnaire, contribuant à réaliser avec succès les objectifs du pays de devenir, d'ici le milieu du XXIe siècle, un pays développé.

Toute sa vie, le secrétaire général Nguyen Phu Trong s'est consacré avec persévérance à la cause révolutionnaire de notre Parti et de notre nation avec un esprit et une volonté d'acier, sans reculer devant les obstacles et les difficultés, ce qui a affirmé une grande personnalité, considérant que "l'honneur est la chose la plus sacrée et la plus noble", défendant des principes, vivant toute sa vie pour le pays et le peuple. Il est vraiment un exemple typique et un modèle d'éthique révolutionnaire pure, de « diligence et d'impartialité », de style de vie simple, de style de travail démocratique, de dévouement, de méthode de travail scientifique, de respect et d'amour humain..., il jouit du respect, de la confiance et de l'amour des cadres, des membres du Parti et du peuple, et est respecté et très apprécié par ses amis internationaux.

Nous sommes fermement convaincus que sous la direction du Parti, en appliquant résolument et développant de manière créative le marxisme-léninisme, la pensée de Hô Chi Minh et la théorie de la voie de Renouveau du Parti, en étant inébranlable dans l'indépendance nationale et le socialisme, inébranlable dans les principes d’édification du Parti, le Parti, le peuple et l’armée dans leur ensemble, s’uniront et profiteront des opportunités, surmonteront les défis pour édifier notre Parti et notre système politique pour qu'ils soient transparents, solides et puissants sur tous les aspect, promouvoir un développement rapide et durable du pays et une défense solide de la Patrie, faire de notre pays un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu moyen de la tranche supérieure d'ici 2030, lorsque notre Parti célébrera ses 100 ans de création, créer une base solide pour, en 2045, atteindre l'objectif de faire de notre pays un pays développé, à revenu élevé et à orientation socialiste à l’occasion des 100 ans de la fondation du pays.-VNA/VI



Texte: Général d’armée Tô Lâm, membre du Bureau politique, président du Vietnam. Photo : AVI. Infographie : Huong Thao