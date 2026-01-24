Le secrétaire général du PCV Tô Lâm au programme artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti »
Le secrétaire général du PCV Tô Lâm au programme artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti »
Le 23 janvier 2026, en soirée, à Hanoï, le secrétaire général du PCV Tô Lâm, des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que des délégués du 14e Congrès national du PCV, ont assisté au spectacle artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti », organisé par le Comité municipal du Parti de Hanoï, le Conseil populaire de la ville de Hanoï et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam.
Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï Nguyên Duy Ngoc prend la parole. Photo : VNA
Cérémonie de salut au drapeau. Photo: VNA
Le secrétaire général du PCV Tô Lâm, des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que des délégués, assistent au programme artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti ». Photo: VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste au programme artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti ». Photo: VNA
Le programme artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti » organisé à l’honneur du
succès du 14e Congrès national du PCV. Photo : VNA
Le programme artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti », d’une durée de 120 minutes, avec trois tableaux thématiques et un feu d’artifice final. Photo : VNA
