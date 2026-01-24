Le secrétaire général du PCV Tô Lâm au programme artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti »

24/01/2026





Le 23 janvier 2026, en soirée, à Hanoï, le secrétaire général du PCV Tô Lâm, des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que des délégués du 14e Congrès national du PCV, ont assisté au spectacle artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti », organisé par le Comité municipal du Parti de Hanoï, le Conseil populaire de la ville de Hanoï et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï Nguyên Duy Ngoc prend la parole. Photo : VNA



Cérémonie de salut au drapeau. Photo: VNA

Le secrétaire général du PCV Tô Lâm, des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que des délégués, assistent au programme artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti ». Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste au programme artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti ». Photo: VNA

Le programme artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti », d’une durée de 120 minutes, avec trois tableaux thématiques et un feu d’artifice final. Photo : VNA

