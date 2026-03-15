Le secrétaire général du Parti vote dans le quartier de Ba Dinh à Hanoï

15/03/2026

Le secrétaire général du Parti, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a voté le matin du 15 mars au bureau de vote n° 2 du quartier de Ba Dinh à Hanoï, pour élire les députés de la 16e Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.



Il a souligné que les élections avaient été préparées avec soin à tous les niveaux, garantissant ainsi aux citoyens des conditions optimales pour exprimer leur opinion par les urnes, quelles que soient les circonstances. "Il s’agit de l’exercice du droit démocratique direct permettant aux citoyens de choisir les personnes auxquelles ils accordent leur confiance pour continuer à diriger le pays et les localités vers le développement", a déclaré le secrétaire général..

Le secrétaire général du Parti To Lam assiste à la cérémonie d'ouverture et vote au bureau de vote n° 2, quartier de Ba Dinh, à Hanoï. Photo : Thong Nhat - VNA

Le secrétaire général du Parti a souligné que ces élections se tiennent suite au succès du 14e Congrès national du Parti, qui a clairement défini les grandes orientations politiques, la vision et les orientations du développement du pays et a reçu un large soutien des responsables, des membres du Parti et du public.