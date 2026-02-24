Le Secrétaire général du Parti To Lam adresse ses vœux de Nouvel An à l'Agence vietnamienne d’information
Le Secrétaire général du Parti To Lam adresse ses vœux de Nouvel An à l'Agence vietnamienne d’information
À l'occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, le matin du 24 février 2026, le Secrétaire général du Parti To Lam a
rendu visite au personnel, aux journalistes, aux rédacteurs et aux
employés de l'Agence vietnamienne d’information
(VNA) et leur a présenté ses vœux
de bonne année.
La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang reçoit le Secrétaire général du Parti Tô Lâm. Photo :
Thông Nhat/VNA
Le Secrétaire général du Parti To Lam addresse ses vœux de bonne année au personnel, aux journalistes et aux rédacteurs
du Département des informations nationales. Photo : Minh Duc – VNA
Le chef du Parti To Lam formule ses vœux de bonne année au personnel, aux journalistes et aux rédacteurs de la VNA.
Photo : Thong Nhat – VNA
La directrice générale de la VNA Vu Viet Trang présente un rapport sur les résultats d’accomplissement des tâches de la
VNA. Photo : Minh Duc – VNA
La directrice générale de la VNA Vu Viet Trang offre au Secrétaire général du Parti To Lam un livre-photos réalisé par
les journalistes du Département des photos. Photo : Thong
Nhat – VNA
Le chef du Parti To Lam offre des cadeaux aux responsables, journalistes, rédacteurs et employés de la VNA. Photo :
Thong Nhat – VNA
Des responsables, journalistes et rédacteurs de la VNA assistent à l'événement. Photo : Minh Duc – VNA