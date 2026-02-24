Le Secrétaire général du Parti To Lam adresse ses vœux de Nouvel An à l'Agence vietnamienne d’information

24/02/2026

À l'occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, le matin du 24 février 2026, le Secrétaire général du Parti To Lam a rendu visite au personnel, aux journalistes, aux rédacteurs et aux employés de l'Agence vietnamienne d’information (VNA) et leur a présenté ses vœux de bonne année.

La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang reçoit le Secrétaire général du Parti Tô Lâm. Photo : Thông Nhat/VNA