Le quartier Bach Nghe (Hanoi) : un voyage au cœur de l'artisanat traditionnel

14/12/2024

Né de la volonté de Ngo Quy Duc de préserver et de valoriser le patrimoine artisanal vietnamien, le quartier Bach Nghe, inauguré en juin 2024 à Hanoï, est devenu un véritable écrin pour les artisans et leurs créations. À travers des expositions thématiques riches en couleurs et en histoires, le quartier invite le public à plonger au cœur des savoir-faire ancestraux des villages de métier vietnamiens et à découvrir les valeurs culturelles qui animent chaque pièce unique.

Le quartier Bach Nghe organise depuis juin 2024, des expositions thématiques consacré à des métiers artisanaux

Fort d'une formation en technologies de l'information, Ngo Quy Duc a progressivement développé une passion profonde pour le patrimoine culturel vietnamien. Au cours de ses nombreux voyages à travers le pays, il a été émerveillé par le savoir-faire des artisans, qui créent de leurs mains des pièces uniques, fruits d'un savoir-faire ancestral. Sensible à la nécessité de préserver ce patrimoine immatériel, Ngo Quy Duc a consacré 17 ans à étudier les villages d'artisanat traditionnel, cherchant à comprendre les enjeux auxquels ils sont confrontés.

C'est ainsi qu'est né le projet de transformer le quartier de Bach Nghe, situé à Hà Dông (Hanoi), en un véritable pôle d'innovation dédié à l'artisanat. Ce lieu unique a pour ambition de favoriser la recherche, le développement et la valorisation des produits culturels, tout en offrant aux artisans vietnamiens de nouvelles perspectives pour faire rayonner leur savoir-faire à l'échelle nationale et internationale.

Duc a souligné l'importance cruciale de l'artisanat dans l'identité culturelle vietnamienne. "L'artisanat, c'est bien plus que de simples objets, c'est le reflet de notre histoire, de nos traditions. Malheureusement, de nombreux villages d'artisans sont aujourd'hui menacés par la montée en puissance de l'industrie. C'est pourquoi j'ai créé Bach Nghe, qui signifie "cent artisanats" et symbolise notre ambition de rassembler sous un même toit la diversité et la richesse des savoir-faire vietnamiens. En offrant aux visiteurs une expérience immersive au cœur de ces métiers d'art, nous souhaitons éveiller leur intérêt pour l'artisanat et lui redonner toute sa place dans notre quotidien".

Des passionnés des métiers traditionnels participent à des séminaires thématiques. Photo d’archives

Afin d'immerger les visiteurs au cœur des savoir-faire ancestraux du Vietnam, le quartier Bach Nghe organise chaque mois des expositions thématiques dédiées à un village artisanal spécifique. Mais l'expérience ne s'arrête pas là : Bach Nghe propose également des ateliers pratiques, permettant aux visiteurs de se glisser dans la peau d'un artisan et de créer leur propre pièce unique. Ces ateliers sont l'occasion de découvrir les gestes précis, les outils traditionnels et les matériaux utilisés, tout en tissant un lien authentique avec la culture vietnamienne.

Depuis son inauguration, le quartier Bach Nghe a mis en lumière le riche patrimoine artisanal vietnamien à travers une série d'événements thématiques. L'exposition "Tablettes de bois de Thanh Lieu - Le parcours de la renaissance d'un village artisanal" en est un parfait exemple. Cet événement a permis aux visiteurs de découvrir l'histoire et les techniques ancestrales de l'impression sur bois, grâce à des démonstrations réalisées par les artisans eux-mêmes. Des ateliers pratiques ont également été organisés, offrant à chacun l'opportunité d'expérimenter cette technique unique et de repartir avec sa propre création.

Les visiteurs peuvent découvrir les méthodes de fabrication des produits artisanaux traditionnels.



Le quartier Bach Nghê est une adresse familière pour les fervents des métiers traditionnels, où les artisans perpétuent des savoir-faire ancestraux.

Parallèlement, Ngo Quy Duc a multiplié les initiatives pour faire découvrir d'autres savoir-faire traditionnels. Des ateliers créatifs, tels que des expositions interactives autour de la laque, ont permis aux visiteurs de s'initier aux différentes étapes de la fabrication de ces objets précieux, de la préparation de la matière première à la réalisation de compositions florales délicates. Bach Nghê a noué des partenariats avec des entreprises et des experts de différents domaines pour organiser des expositions thématiques célébrant chaque village artisanal./.

Texte : Ngân Ha – Photos : Viêt Cuong/VI et archives. Traduction : Diêu Vân