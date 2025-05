Le président Hô Chi Minh vit à jamais dans le cœur des amis internationaux.

Le président Hô Chi Minh a non seulement consacré toute sa vie à la cause de la libération nationale du Vietnam, mais aussi à la lutte de l’humanité progressiste pour la justice, la dignité humaine, la paix mondiale et l’amitié entre les peuples. C’est pourquoi, au-delà du peuple vietnamien, les peuples du monde entier lui vouent également respect et admiration.