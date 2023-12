Le port international de Cai Mep-Thi Vai affirme la position maritime du Vietnam

14/12/2023

Le port international de Cai Mep - Thi Vai (dans la province de Ba Ria - Vung Tau), qui est l'un des deux ports spéciaux du Vietnam (avec celui de Hai Phong), fait office de port d'entrée reliant le commerce des marchandises à la voie navigable des provinces du Sud. Il sert également de port de transbordement international majeur, réduisant considérablement le temps de transport des marchandises importées et exportées entre le Vietnam et d’autres pays du monde.

Situé à l'embouchure des rivières Thi Vai et Cai Mep, le port international de Cai Mep - Thi Vai, d'une longueur totale de plus de 14 km, est un complexe portuaire en eau profonde de la ville de Phu My, province de Ba Ria - Vung Tau. Officiellement mis en service en janvier 2011, il est en mesure de fournir des services portuaires à conteneurs aux normes internationales.

Le navire COSCO SHIPPING ROSE a fait escale le 24 octobre 2023 au port de Cai Mep-Thi Vai.

Avec un chenal de navigation d'une profondeur de moins de 14 m, une profondeur de la zone portuaire de moins de 16,8 m et un bassin d'évitement de 500 m de large, le port est devenu une plaque tournante de transbordement idéale pour les marchandises entre le Vietnam et d'autres pays du monde. Il est particulièrement adapté à la desserte des méga porte-conteneurs d'un tonnage allant jusqu'à 160 000 DWT (équivalent à 14 000 EVP).

Il est doté d'installations et d'équipements modernes, dont trois appontements de 890 m de long, trois quais pour barges de 270 m de long, un parc à conteneurs de 55 ha d'une capacité de près de 51 500 EVP, 10 grues à quai STS, 22 grues de chantier, trois grues spécialisées pour barges, 76 tracteurs, cinq chariots élévateurs, cinq chariots de manutention de conteneurs vides. Le port peut recevoir la dernière génération de navires à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à réduire considérablement le temps de transport des marchandises importées et exportées entre la région du Sud et d'autres pays, éliminant ainsi le besoin d’escales à Singapour comme par le passé.

Conscients du grand potentiel du port maritime de Cai Mep-Thi Vai, la province de Ba Ria-Vung Tau et le ministère des Transports et des Communications se sont mis d'accord sur des objectifs, ont coordonné et concentré toutes les ressources d'investissement pour développer ce système portuaire afin d'en faire une porte d'entrée spéciale et un port de transbordement international. Conformément à l'orientation du développement, l'industrie portuaire et logistique sera développée pour devenir un secteur économique clé de la province, associé à la défense nationale et à la sécurité maritime.

De grands projets d'infrastructures de transport ont été et seront mis en œuvre par les localités voisines, comme les autoroutes Ben Luc - Long Thanh, Dau Giay - Phan Thiet, Bien Hoa - Vung Tau, l'aéroport international de Long Thanh..., contribuant à renforcer la capacité de manutention des marchandises du complexe portuaire de Cai Mep - Thi Vai. Cela le transformera en un port de transbordement stratégique et efficace, tout en affirmant la position des ports du Vietnam sur la carte maritime mondiale./.