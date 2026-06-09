Le PM Le Minh Hung : l'ASEAN doit contribuer à façonner les nouvelles normes mondiales

09/06/2026

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors de la cérémonie d'ouverture du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2026. Photo: VNA

À l'ouverture du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2026 à Hanoï, le Premier ministre Le Minh Hung a appelé l'Association à jouer un rôle plus actif dans l'élaboration des règles et normes mondiales, tout en renforçant l'innovation, l'inclusion et la résilience régionales.

L'ASEAN ne doit pas se contenter de suivre les tendances mondiales, mais doit également contribuer à les façonner, a déclaré le Premier ministre Le Minh Hung lors de la cérémonie d'ouverture du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026), tenue ce 9 juin au matin à Hanoï.



Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement vietnamien a estimé que l'ASEAN se trouvait à un moment charnière de son développement, alors que les équilibres économiques, technologiques et géopolitiques mondiaux connaissent de profondes mutations.



Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors de la cérémonie d'ouverture du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2026. Photo: VNA Selon lui, après près de six décennies d'existence, la plus grande réussite de l'ASEAN ne réside pas uniquement dans son marché de près de 700 millions d'habitants ni dans son statut de l'une des régions les plus dynamiques du monde. Elle repose également sur sa capacité à dépasser les différences, à instaurer la confiance et à élargir la coopération afin de bâtir une communauté solidaire, résiliente et unie dans sa diversité.



Le dirigeant vietnamien a souligné que si les six dernières décennies avaient permis de forger l'identité de l'ASEAN, celles à venir seraient décisives pour façonner son avenir face aux transformations rapides du monde.



Dans un contexte où les avancées technologiques et la transition verte redéfinissent les critères de compétitivité et les modèles de développement, les avantages n'appartiennent plus seulement aux pays disposant d'abondantes ressources, mais à ceux capables de participer à l'élaboration des nouvelles règles du jeu. Le Vietnam considère ainsi que l'ASEAN doit devenir un acteur actif de ce processus, en s'adaptant aux évolutions mondiales tout en contribuant à les orienter.



Pour concrétiser cette ambition, Le Minh Hung a appelé l'ASEAN à continuer de s'appuyer sur les valeurs qui ont fondé son succès, à savoir l'unité, la résilience et le respect de la diversité. Il a également plaidé pour une approche plus souple, fondée sur un consensus autour des valeurs fondamentales, une action dynamique, le respect des principes et l'innovation dans les méthodes de travail. Le Premier ministre a présenté trois orientations majeures pour mettre en œuvre la Vision de la Communauté de l'ASEAN à l'horizon 2045. Premièrement, l'ASEAN doit contribuer à façonner les tendances mondiales. Dans un contexte de concurrence stratégique croissante, l'association doit faire entendre sa voix dans l'élaboration des normes internationales et des mécanismes de coopération, tout en promouvant le règlement des différends sur la base du droit international. « L'ASEAN doit devenir un centre de dialogue, un pôle de coopération et un pilier de confiance. Telle est sa contribution unique à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde », a-t-il affirmé.



Le Premier ministre Le Minh Hung (3e de gauche) et ses homolohues lao, cambodgien, thaïlandais, timorais à la cérémonie d'ouverture du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2026. Photo: VNA

Deuxièmement, l'ASEAN doit passer du statut de centre manufacturier à celui de centre d'innovation. À l'ère numérique, l'avenir appartient aux économies capables de créer des technologies et de générer de la valeur ajoutée. L'association doit donc investir davantage dans la science, l'économie numérique et la formation de ressources humaines hautement qualifiées afin de construire un écosystème technologique propre à la région.



Troisièmement, l'ASEAN doit devenir une véritable communauté centrée sur les citoyens. Le Premier ministre a rappelé que l'objectif ultime du développement demeure l'amélioration de la qualité de vie de la population. Un développement qui n'est pas inclusif ne saurait être durable. Le succès de l'ASEAN doit ainsi se mesurer aux opportunités offertes aux jeunes, aux femmes et aux groupes vulnérables, ainsi qu'à la capacité de chaque citoyen à se sentir pleinement membre de la communauté régionale.



En conclusion, Le Minh Hung a réaffirmé que l'avenir du Vietnam était indissociable de celui de l'ASEAN. Le Vietnam continuera d'accompagner l'association dans ses efforts visant à bâtir une région de paix, de stabilité et de prospérité.

Le Premier Lê Minh Hung et des délégués lors de l'Ouverture. Photo: VNA



Le Forum sur l'avenir de l'ASEAN est une initiative du Vietnam annoncée lors du 43e Sommet de l'ASEAN en 2023. L'édition 2026 se tient au moment où les pays membres mettent en œuvre la Vision de la Communauté de l'ASEAN à l'horizon 2045. Il s'agit également du premier grand événement diplomatique multilatéral de haut niveau accueilli par le Vietnam après le succès du 14e Congrès national du Parti et des élections de la 16e législature de l'Assemblée nationale ainsi que des Conseils populaires à tous les niveaux.



L'AFF 2026 réunit plus de 600 délégués en présentiel, parmi lesquels de hauts dirigeants, des ministres, des représentants des pays membres et des partenaires de l'ASEAN, ainsi que des responsables d'organisations régionales et internationales, des instituts de recherche, des entreprises et des collectivités locales. La cérémonie d'ouverture a notamment vu la participation du Premier ministre lao Sonexay Siphandone, du Premier ministre cambodgien Hun Manet, du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, du Premier ministre du Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão et du Secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn./.