Le photojournaliste Nick Ut et sa photo emblématique « Napalm Girl »

15/11/2022

Plus de 50 ans se sont écoulés, mais le nom de Nick Ut (Huynh Cong Ut) apparaît encore régulièrement dans de nombreux articles, séminaires, ateliers ou expositions de photos dans de nombreux pays à travers le monde. Il est bien connu comme le premier Vietnamien à avoir reçu le prix Pulitzer pour sa photo en noir et blanc intitulée « La terreur de la guerre » ou « Napalm Girl ». Dans la vie quotidienne, Nick Ut est un photojournaliste sociable et amical mais il est toujours sérieux, enthousiaste, et créatif dans la vie professionnelle. Il est prêt à se sacrifier pour capturer des moments historiques, ce que tous les photojournalistes ne feront pas.

En tant que journaliste travaillant pour la Revue Vietnam Illustré, l'un des principaux journaux fournissant des informations en langues étrangères au Vietnam, et le seul journal de la presse écrite vietnamienne à être diffusé dans de nombreux pays, j'ai été ravie de rencontrer Nick Ut. Il m’a parlé des photos de presse, des histoires autour de sa photo historique « Napalm Girl » et aussi de sa carrière « De l’enfer à Hollywood ».

La photo « Napalm Girl » de Nick Ut .

Nick Ut et Phan Thi Kim Phuc, la fillette dans la photo « Napalm Girl » .

Lors de notre rencontre, j'ai été très surprise car il paraissait bien plus jeune que ses 72 ans. Son attitude était rapide et sa voix était douce, avec un sourire amical. Ce furent mes premières impressions sur Nick.

Notre conversation a commencé par sa passion pour la photographie, puis son parcours pour qu’il devienne photojournaliste de l’Associated Press (AP). Depuis qu'il était enfant, il a toujours admiré son frère Huynh Thanh My, correspondant de guerre pour l'AP, qui fut le premier à lui apprendre les bases de la photographie et lui donna un vieil appareil photo pour prendre ses premières photos. Son frère lui a également parlé de la brutalité de la guerre ainsi que des souffrances que le peuple vietnamien a dû endurer. Nick a rapidement pris conscience des pertes causées par la guerre que lui et sa famille ont également subies lorsque son frère aîné a été tué alors qu'il exerçait sa profession.

Nick est allé travailler pour l’AP à l'âge de 16 ans. Après avoir passé deux ans à travailler dans le labo argentique de l’AP, Nick Ut a été autorisé à prendre des photos. Sa première photo fut celle d'une nonne qui s'immolait par le feu pour protester contre la guerre au Vietnam tandis que d'autres fidèles bouddhistes pleuraient. Cette photo a été publiée à la Une de l’AP et l'a incité à devenir photoreporter de guerre.

Quelques photos de Nick Ut.

Au cours de sa carrière, il a pris des milliers de photos de la guerre, des légendes célèbres d'Hollywood et de tous les aspects de la vie. Mais sa photo « Napalm Girl » est la plus impressionnante et la plus durable. Le 8 juin 1972, Nick Ut a pris sa plus célèbre photo : celle d'une fillette, Phan Thi Kim Phuc, 9 ans, nue, brûlée au napalm et hurlant de douleur. Au fil des années, « Napalm Girl » est devenue la photo iconique symbolisant la guerre du Vietnam. Cette image a été auréolée de plusieurs prix, dont le World Press Photo, le prix Pulitzer. Elle a également été classée 41e dans les « 100 photographies les plus influentes du XXe siècle ».

Nick Ut et des photographes vietnamiens lors de leurs voyages photo dans la province de Cao Bang.



« Je connais Ut depuis des décennies et j'ai fait de nombreux voyages photo avec lui. Pour moi, Nick Ut est une personne simple, humble et amicale même si c’est une personne très connue. C'est pourquoi il est aimé et respecté partout où il va. Ut est passionné de photographie et vit pour son métier. À 72 ans, il porte encore des appareils photo avec des objectifs lourds, se promenant pour capturer les moments de la vie. » Trân Thê Phong, un photographe célèbre du Vietnam Nick Ut a partagé qu'au cours de sa carrière, il a eu la chance de rencontrer de plus grands dirigeants mondiaux tels que la reine Elizabeth, le pape François, l'ancien président Trump et certains des meilleurs photographes du monde comme Carol Guzy, James Nachtwey, les stars d'Hollywood et vétéran américain et vietnamien. Lors de ces rencontres, il a reçu des éloges pour sa photo. Rappelant un souvenir inoubliable lorsqu'il a reçu la Médaille nationale des arts du président Trump à la Maison Blanche en 2021. Lors de la cérémonie, le président Donald Trump a demandé à tous les participants s'ils connaissaient la photo « Napalm Girl » et il a reçu les bras levés de tout le monde. Trump a affirmé que cette photo a changé la guerre et apporté la paix au monde.

Nick Ut aime enregistrer la beauté des gens et de beaux paysages du Vietnam.

La photo a également eu une grande influence sur une nouvelle génération des meilleurs photographes du monde. Selon Nick Ut, la photojournaliste Carol Guzy du Washington Post, la première journaliste à avoir remporté quatre fois le prix Pulitzer, et le photographe James Nachtwey ont avoué que c'est la photo « Napalm Girl » qui les a inspirés à devenir photoreporters de guerre. Le légendaire photojournaliste de l’AP Horst Faas, deux fois lauréat du prix Pulitzer, a dit un jour à Nick qu'il existe de nombreuses photos gagnantes du Pulitzer qui sont souvent oubliées au fil du temps, mais « Napalm Girl » restera dans les mémoires pour toujours.

Le photographe Nick Ut s'entretient avec les reporters et rédacteurs du VI.

Nick m'a raconté avec passion ses bons souvenirs, des événements et des moments inoubliables qu'il a heureusement capturés sur la pellicule, ainsi que ses expériences de plus de 50 ans à travailler pour l’AP. Selon Nick Ut, pour prendre de précieuses photos de presse, les photojournalistes doivent être courageux, dynamiques et motivés. En tout état de cause, il est très important d'observer son environnement, notamment les personnages principaux, pour pouvoir capter leurs émotions et être toujours prêt pour ne pas rater des moments précieux. Les photojournalistes doivent faire preuve de créativité pour trouver de nouveaux angles.



« Nick Ut est un photographe légendaire que tout le monde connaît. Il est un exemple pour des générations de reporters en raison de sa passion pour la photographie et de son professionnalisme, de sa personnalité simple et accessible. Dans les quelques jours où j'ai eu l'occasion de flâner et de prendre des photos avec lui, j'ai ressenti son amour du métier ainsi que son esprit de travail. Il était toujours discret, se fondant tranquillement dans la foule, se délectant de chaque instant de prise de vue, attendant patiemment d'obtenir les cadres qui reflétaient vraiment la vie. Selon lui, le photojournalisme doit être authentique. De telles photos ont une valeur documentaire et vivent pour toujours avec le temps. Tout passera, seul ce qui est enregistré dans l'objectif durera pour toujours. » Pham Tiên Dung, journaliste, ancien responsable du Service Photographie de la VNA et ancien rédacteur en chef du magazine de la Photographie.

À l'heure actuelle, bien que Nick Ut soit à la retraite, il continue à prendre des photos dans de nombreux pays du monde et réalise ses nouveaux projets. Nick Ut prévoit également de retourner plusieurs fois au Vietnam, en particulier à Hanoi, la ville pour laquelle il a un amour particulier, pour enregistrer la beauté de la vie, ainsi que les Hanoïens et peut-être à travers l'objectif du photographe légendaire, il y aura des moments qui deviendront historiques./.

Texte : Dang Huyên – Photos : Thê Phong & VI – Traduction : Hà Vu