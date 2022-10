Le peintre Thuy Duong – entre fiction et réalité

05/10/2022

Portrait du peintre Thuy Duong .

Le peintre Thuy Duong est passionné par son travail, il travaille sans cesse mais ne se sépare jamais du quotidien, tel est le secret de cet artiste possédant une immense collection de peintures.

Son vrai nom est Duong Ton Quoc Thuy. Il est né et a grandi à Van Gia, Khanh Hoa. L'immense beauté de sa ville natale a suscité en lui le désir de dessiner, de dresser un portrait de la vie.

Avant de se consacrer à la peinture, Thuy Duong était architecte. L'idée que les formes architecturales seront profondément ancrées dans ses dessins et transformeront ses œuvres en dessins de maisons miniatures, mais en regardant ses œuvres, les spectateurs seront surpris de constater que l'artiste s'est complètement séparé des standards des contours graphiques pour s'immerger complètement dans une gamme de palettes de couleurs impromptues.

La plupart de ses œuvres témoignent de la nostalgie des lieux où il est passé, des personnes dont il est tombé amoureux et du voyage qu'il a effectué. Les peintures de Thuy Duong existent sous deux angles fortement contrastés, parfois clairs et lumineux et parfois obscurs et calmes.

Du 17 décembre 2021 au 17 janvier 2022, son exposition de peinture intitulée « Thuy Khuc » s’est tenue dans la galerie Friend's House où lui et ses amis proches ont partagé leur passion pour la peinture. Trois espaces avaient été établis: « Le chant de la vie", « La pensée » et « Le chant d'un rêve illusoire ».

Dans les deux premiers espaces, l'artiste a principalement utilisé l'aquarelle, avec des couleurs vibrantes pour refléter la vie. La vie dans les peintures de Thuy Duong est d'une beauté infinie. Parfois c'est la beauté de la joie de vivre, parfois la tristesse de la séparation.

Dans le dernier espace, les couleurs contrastées sont plus fortes et plus intenses. L’artiste y utilise la peinture à l'huile comme matériau pour exprimer ses pensées. Il y a eu des changements émotionnels plus forts dans l'esprit de l'artiste. En pénétrant plus profondément dans son âme, l'artiste a été surpris de réaliser les formes de bêtes qui se cachent au plus profond de la coquille de l'amour.

Les œuvres de Thuy Duong sont une ode à la couleur, louant aussi bien la joie, la douleur que la mort./.