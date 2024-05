Le Parc national de Cat Ba, un “poumon vert” en pleine mer

03/05/2024

Sentier traversant le parc national de Cat Ba

Le parc national de Cat Ba, l’un des sites de biosphère les plus grands du Vietnam et du monde, abrite des écosystèmes forestiers et maritimes. Le touriste peut y découvrir des écosystèmes diversifiés, une faune et une flore abondantes, se balader dans la jungle et participer à des activités de plein air intéressantes.

Le parc national de Cat Ba, situé dans le district de Cat Hai, ville de Hai Phong, à 150 km du Sud-Est de Hanoï, a été fondé en 1986. D’une superficie de 15.200 ha, ce sanctuaire abrite de nombreux écosystèmes - mer, forêt ou mangrove -, de rares espèces d’animaux et de plantes. Il est le refuge d'animaux sauvages rares dont le langur de Cat Ba, le colugo ou lémurien volant, le macaque à face rouge (Macaca arctoides), le cobra royal. Il a plusieurs belles grottes comme celles de Quan Y et Trung Trang,



Le touriste peut y vivre de belles expériences, par exemple des trekkings en forêt, les sentiers les plus courants étant ceux menant au sommet Ngu Lâm, à la grotte Trung Trang et au village de pêcheurs de Viet Hai.



Un touriste étranger se renseigne sur les êtres marins présents dans le parc national

Les touristes peuvent aussi faire du canoë, un moyen fantastique pour découvrir les îles et la baie autour de l’île de Cat Ba ou plonger dans la baie de Lan Ha, un des meilleurs lieux de plongée au Vietnam disposant d’un écosystème marin coloré. Pour les amateurs de varappe, il y a aussi des falaises à grimper.

En outre, le touriste peut visiter des villages de pêcheurs et d'aquaculteurs, se renseigner sur leur vie quotidienne et déguster de succulents plats de produits aquatiques. Les deux périodes idéales pour visiter le parc national sont l'automne et le printemps.

Une guide du comité de gestion du parc donne des informations aux visiteurs

En automne, de septembre à novembre, il fait frais et beau, il pleut rarement, le climat est particulièrement favorable aux balades. Au printemps, de février à avril, la forêt est couverte de pêchers en fleurs créant un paysage romantique à photographier et admirer.

Le parc national de Cat Ba est une destination touristique formidable pour les amateurs de nature et d'activités de plein air. Proposant une haute gamme d’activités aux visiteurs, le parc leur offrira un séjour d’excellence et inoubliable./.