Le palais Kien Trung renaît de ses cendres

12/07/2024

Après plus de 70 ans laissé à l'abandon et ruiné, le palais Kien Trung, l'une des cinq œuvres architecturales majeures situées au nord de la Tu Cam Thanh (Cité pourpre interdite de Huê) (Centre), a retrouvé son aspect majestueux en 2024, après cinq ans de restauration.



Vue panoramique du palais Kien Trung depuis la porte principale au sud de la Cité impériale de Huê.

Le palais Kien Trung n'est pas seulement une grande œuvre architecturale importante de la Cité pourpre interdite, mais aussi un lieu étroitement associé à de nombreux événements historiques du pays. Il servit de lieu de travail et de vie à Khai Dinh et à Bao Dai, les derniers rois de la dynastie des Nguyen (1802-1945).

Beauté splendide du palais Kien Trung.

Le palais de Kien Trung est également connu comme le lieu où est décédé le roi Khai Dinh (6 novembre 1925) et où la reine Nam Phuong (épouse du roi Bao Dai) donna naissance au prince héritier Bao Long (4 janvier 1936). C'est aussi le lieu qui a été témoin d'un événement historique le 29 août 1945, lorsque le roi Bao Dai eut sa première réunion avec la délégation du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam pour discuter de son abdication. La proclamation d'abdication fut lue par le roi dans l'après-midi du 30 août 1945 devant des dizaines de milliers de Huéens, marquant la fin de plusieurs millénaires de régime féodal, ouvrant une nouvelle ère d’indépendance et de liberté avant la Révolution d’août héroïque, qui apporta le pouvoir au peuple. Malheureusement, seulement 24 ans plus tard, en 1947, le palais fut détruit par la guerre, seules ses fondations restant intactes.

Des touristes admirent le jardin de la Cité pourpre interdite de Huê depuis le balcon du deuxième étage du palais Kien Trung.

L’histoire du palais Kien Trung a traversé de nombreuses étapes. Initialement, il y avait deux ouvrages sur ce site, à savoir les pavillons Minh Vien et Du Cuu. Le pavillon Minh Vien a été construit en 1827 sous le règne du roi Minh Mang. Il s'agit d'un grand bâtiment en bois, composé de trois étages, d'une hauteur de 15,8 m, qui servait au roi pour profiter de l'air frais. Sous le règne du roi Thieu Tri, le roi fit rénover le pavillon Minh Vien et plaça une perle sur le toit de la tour qui brillait la nuit. Le pavillon Minh Vien fut classé par le roi Thieu Tri comme le premier beau paysage dans le recueil de poésie du roi «Than Kinh Nhi Thap Canh» (les 20 beaux paysages de Hué). Cependant, cette œuvre architecturale fut démantelée sous le règne du roi Tu Duc. En 1913, le roi Duy Tan construisit un nouveau bâtiment sur les anciennes fondations dans un nouveau style et le nomma palais Du Cuu.

Le palais Kien Trung a attiré l'attention particulière de la part des touristes dès sa réouverture.

Après être monté sur le trône en 1916, le roi Khai Dinh changea le nom du pavillon Du Cuu en pavillon Kien Trung, mais de 1921 à 1923 le roi fit reconstruire le palais Kien Trung dans un mélange de styles architecturaux français, de Renaissance italienne et vietnamien traditionnel. L'ensemble du palais Kien Trung a été construit par le roi Khai Dinh en utilisant des techniques modernes avec des matériaux tels que ciment, acier, éclats de porcelaine et verre. Le palais disposait de nombreux équipements modernes tels que lumières électriques, fontaines à eau, portes en fer,...

Le palais Kien Trung a été construit dans un mélange de styles architecturaux français, de Renaissance italienne et vietnamien traditionnel.

Après le décès du roi Khai Dinh, Bao Dai fit rénover le palais et y installa des équipements occidentaux supplémentaires. Dès lors, le palais Kien Trung devient la résidence commune de toute la famille royale, dont le roi Bao Dai, la reine Nam Phuong, le prince héritier Bao Long, les princesses Phuong Mai, Phuong Lien, Phuong Dung et le prince Bao Thang.

Espace décoré de manière impressionnante à l’intérieur du palais Kien Trung.

Après plus de 70 ans d'abandon, la restauration du palais Kien Trung débuta en février 2019. Le projet était doté d'un financement total de plus de 123 milliards de dôngs, sur une superficie de plus de 3 800 m². Les unités de construction conservèrent les fondations existantes, limitant l'intervention sur les éléments d'origine. Le projet comprenait la restauration et la réparation du bâtiment principal du palais Kien Trung, composé de deux étages, d'environ 14 m de haut, avec une superficie de construction d'environ 975 m² ; le renforcement et restauration des murs d'enceinte, du système de garde-corps et de la cour avant et arrière, des marches. En outre, de petits ouvrages furent restaurés tels que socles en briques, fontaines, canons, tours de guet et espaces verts.

La beauté unique de la technique de la mosaïque en porcelaine attire particulièrement l'attention des visiteurs.

Après cinq années de restauration, le palais de Kien Trung a été officiellement ouvert au public et aux touristes début 2024. Selon les experts, outre son importance historique, le palais possède également une immense valeur en termes de d'architecture et d'art car il incarne toutes les caractéristiques d'une structure de style indochinois, en particulier l'art distinctif de la porcelaine émaillée, qui crée une apparence proéminente typique de l'architecture de cour de la dynastie des Nguyen. /.