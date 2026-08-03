Le numérique au service de l'autonomie des personnes malvoyantes

03/08/2026

Auparavant, se déplacer de manière autonome, accéder au savoir et accomplir les démarches du quotidien représentaient des défis considérables pour les personnes malvoyantes. Désormais, elles peuvent réserver des VTC, suivre leurs bus en temps réel, utiliser les réseaux sociaux, effectuer des paiements électroniques et même programmer des logiciels ou composer de la musique sur leur ordinateur. Ces avancées remarquables témoignent du pouvoir du numérique qui, non seulement les aide à atténuer les effets de leur handicap et à élargir leurs perspectives d'intégration, mais contribue également à valoriser et à affirmer la dignité de chaque individu.

Quand la technologie devient un pont vers l'humain



Dans le contexte de la profonde transformation numérique du pays, la volonté de placer l'humain au cœur des préoccupations, réaffirmée par la Résolution n° 57-NQ/TW du Politburo, a insufflé une dynamique extraordinaire. La technologie n'est plus seulement un ensemble d'algorithmes complexes, mais un outil profondément humaniste au service de la vie, en particulier de celle des personnes les plus vulnérables. Pour les personnes malvoyantes, elle constitue une véritable source de lumière, ouvrant de nouveaux horizons.

À Hanoï, des policiers du quartier de Cua Nam aident Hô Minh Quang, une personne malvoyante, à utiliser l'application VNeID. Photo : Tât Son/VI

La Résolution n° 57-NQ/TW identifie la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels du développement national. Au-delà de la croissance économique, cette politique vise à bâtir une société numérique inclusive, où chaque citoyen, sans exception, a le droit d'accéder au savoir et aux services modernes. Cet esprit se concrétise à travers des programmes de soutien aux personnes en situation de handicap. Les logiciels de lecture d'écran, les applications de synthèse vocale, les systèmes de géolocalisation et les outils de reconnaissance d'images fondés sur l'intelligence artificielle (IA) les aident à surmonter les obstacles invisibles auxquels elles sont confrontées dans leurs études comme dans leur vie quotidienne.

Grâce à un simple smartphone, les personnes malvoyantes peuvent désormais lire l'actualité, effectuer des paiements en ligne, réserver des VTC et participer pleinement à la vie sociale. Dans les établissements d'enseignement spécialisés, les ressources pédagogiques sont largement numérisées et les livres audio se multiplient, constituant un atout précieux pour favoriser l'apprentissage autonome et le développement personnel.

Les applications à commande vocale facilitent l'accès des personnes malvoyantes aux transports en commun. Photo : Tât Son/VI

Des personnes malvoyantes réservent un VTC à l'aide d'applications sur leur smartphone. Photo : Nguyên Luân/VI

La transformation numérique a également révolutionné l'accès à l'emploi. Grâce à Internet, les personnes malvoyantes peuvent exercer des métiers tels que concepteur sonore, conseiller clientèle ou vendeur en ligne. Si la technologie ne peut remplacer leur volonté extraordinaire, elle leur donne les moyens de dépasser leurs limites, de contribuer pleinement à la société et de prendre leur vie en main.



Des formations spécialisées



Au Centre de formation professionnelle de l'Association des aveugles de Hanoï, la technologie ouvre les portes d'un avenir prometteur. Contrairement aux cours d'informatique traditionnels, l'accent est mis ici non pas sur les écrans, mais sur l'écoute attentive de chaque son émis par les logiciels d'assistance. Chaque frappe au clavier repose sur la mémoire, la sensibilité et une soif insatiable de connaissances.

Cérémonie d'ouverture d'une formation à l'intelligence artificielle (IA) destinée aux personnes malvoyantes, au Centre de formation professionnelle de l'Association des aveugles de Hanoï. Photo : Archives

Nguyên Trung Thai (chemise blanche), directeur adjoint du Centre de formation professionnelle de l'Association des aveugles de Hanoï, présente aux participants des applications d'assistance pour smartphones. Photo : Archives

L'apprenti Hô Minh Quang a confié avec émotion combien l'opportunité de participer à cette formation gratuite était précieuse. Ne connaissant rien à l'informatique auparavant, il s'est familiarisé avec Internet et a découvert un vaste univers d'apprentissage et d'échanges. « J'espère que davantage de formations de ce type seront proposées afin que les personnes se trouvant dans une situation similaire disposent de plus d'occasions de développer leurs compétences et de s'affirmer », a-t-il déclaré.



Au-delà des compétences bureautiques, les apprenants découvrent également les outils d'intelligence artificielle et apprennent à créer des contenus numériques destinés à des plateformes populaires telles que TikTok et Shopee. Ces compétences innovantes leur permettent de rester en phase avec les évolutions technologiques, de se constituer une source de revenus stable et de réduire leur dépendance à l'égard de leur famille.

Lors d'un cours d'informatique de base, les élèves malvoyants se concentrent sur les signaux sonores du logiciel d'assistance afin d'assimiler les informations. Photo : Tât Son/VI

Nguyên Trung Thai, directeur adjoint du Centre, a souligné : « L'application des technologies est au cœur de notre stratégie. Le Centre souhaite que les étudiants puissent utiliser efficacement les outils d'intelligence artificielle afin de renforcer leur autonomie dans leur vie personnelle et professionnelle. La technologie fait tomber les barrières liées aux préjugés et offre ainsi aux personnes malvoyantes des chances égales sur le marché du travail numérique. »



S'épanouir grâce à la technologie



Grâce à ces tremplins vers l'autonomie, de nombreuses personnes malvoyantes ont connu des parcours remarquables, devenant des figures inspirantes. Le guitariste Trân Son Hai en est un parfait exemple. Devenu aveugle dès son plus jeune âge à la suite d'un accident, il a trouvé refuge dans la guitare. Porté par sa passion et sa détermination, il est devenu un artiste professionnel. Premier Vietnamien en situation de handicap à obtenir un diplôme en guitare classique et en composition à l'Académie nationale de musique du Vietnam, il a reçu le Prix du jeune talent, la Médaille d'or nationale de soliste et a marqué les esprits avec son album Mélodies d'Hanoï. Ne s'arrêtant pas là, Hai s'est lancé dans des recherches approfondies sur les technologies d'enregistrement et de traitement audio sur ordinateur. Grâce à des logiciels spécialement conçus pour les personnes malvoyantes, il utilise son matériel en toute autonomie et enregistre, mixe et produit de la musique dans son studio personnel, affirmant ainsi sa place dans l'univers musical professionnel.

Trân Son Hai maîtrise l'utilisation de logiciels et d'équipements professionnels de production audio. Photo : Tât Son/VI

Grâce à des logiciels adaptés, Trân Son Hai gère son propre studio d'enregistrement, où il enregistre et produit des œuvres musicales. Photo : Tât Son/VI



Parallèlement à son activité professionnelle, Trân Viêt Hoàng anime des cours gratuits de programmation destinés aux personnes malvoyantes. Photo : Nguyên Luân/VI

L'histoire de Trân Viêt Hoàng (né en 2000) est tout aussi inspirante. Aveugle depuis l'âge de dix ans, il n'a jamais renoncé à ses ambitions. Après avoir suivi des cours d'informatique à l'Association vietnamienne des aveugles, il s'est découvert une passion pour la programmation et a obtenu un diplôme d'informatique à l'Université Fulbright Vietnam.

Aujourd'hui, ce jeune ingénieur logiciel travaille au sein de l'entreprise Tân Nhât Hông. Il collabore principalement avec onze centres destinés aux personnes malvoyantes afin de développer des logiciels d'assistance. Plus remarquable encore, Hoàng est un pionnier dans l'organisation de cours gratuits de programmation destinés à la communauté des personnes malvoyantes. À ce jour, plus de quarante élèves ont suivi cette formation, et nombre d'entre eux ont ensuite poursuivi des études universitaires en technologies de l'information. Après avoir bénéficié lui-même de ces opportunités, Hoàng est devenu à son tour un passeur de savoir, transmettant sa passion de la programmation à de nombreuses personnes vivant une situation similaire.



« Au Vietnam, les personnes malvoyantes qui étudient et travaillent dans le domaine des technologies de l'information sont encore relativement peu nombreuses, confie-t-il. J'espère pouvoir inspirer d'autres personnes et partager mes connaissances afin que tous ceux qui sont passionnés par la programmation puissent réaliser leurs rêves en toute confiance. »

Les parcours de Hai et de Hoàng confirment une réalité : lorsque les barrières tombent grâce à l'accès au savoir et aux technologies, les personnes malvoyantes peuvent contribuer pleinement à la société, au même titre que les autres. Même sans voir la lumière du jour, elles peuvent construire un avenir prometteur grâce à leur détermination sans faille et au potentiel profondément humain du numérique./.

Texte et Photos: Tât Son – Nguyên Luân/VI



