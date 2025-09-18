Le Nhât Nam : un art martial, un mode de vie, une philosophie

18/09/2025

Au fil de l’histoire vietnamienne, marquée par les conflits et les longues guerres de défense nationale, un art martial traditionnel a su traverser les siècles, se perfectionnant de génération en génération. Porteur de l’identité vietnamienne et d’une profonde philosophie, l’art martial Nhât Nam est aujourd’hui à la fois une légende vivante, une voie de développement personnel et un patrimoine culturel immatériel qui rayonne dans le monde entier.

Les origines de Nhât Nam remontent aux « arts martiaux Hét » ou « arts martiaux Héc » pratiqués dans les régions de Châu Hoan et Châu Ái (Thanh Hóa, Nghệ An). Une caractéristique ancestrale de cet art est le cri poussé par les pratiquants au moment de frapper : il vise à intimider l’adversaire tout en régulant la respiration. Pendant des millénaires, cet art martial s’est transmis discrètement au sein d’une même lignée familiale, préservant sa pureté vietnamienne, sans influence extérieure.

Le Maître Ngô Xuân Binh est également l’auteur de nombreux travaux de recherche et d’ouvrages sur les arts martiaux, la philosophie et la culture, enrichissant ainsi le patrimoine de connaissances sur Nhât Nam.

Le 23 octobre 1983, Nhât Nam est officiellement présenté au public à Hanoï, marquant un tournant historique. Le professeur, académicien et artiste martial Ngô Xuân Binh rassemble les différentes branches et baptise cet art du nom de Nhât Nam, affirmant son identité comme art martial traditionnel vietnamien pur. Sa devise de combat se résume ainsi : « esquiver, attaquer rapidement, frapper avec précision, au bon endroit et avec une efficacité maximale ». Une stratégie adaptée à la morphologie vietnamienne face à des adversaires souvent plus imposants.

Nhât Nam est reconnu pour son vaste système de formes et de techniques, alliant souplesse, fermeté et une philosophie du combat pragmatique.

L’unicité de Nhât Nam réside dans l’esprit « nhai công », inspiré des forces de la nature et des espèces animales. La puissance des bêtes sauvages, la souplesse des lianes, l’agilité des singes : tout est intégré dans les techniques. Ainsi, la posture « Tay và » imite le python, tandis que « Tay trao » évoque l’éperon du coq de combat, symbolisant l’harmonie entre l’homme et l’univers.

Le système de Nhât Nam est riche et complet, englobant la boxe, les coups de pied, l’usage des armes, ainsi que les techniques internes et externes, tout en mettant l’accent sur la préservation de la santé. L’art martial intègre également la médecine traditionnelle, l’étude des points d’acupuncture et des remèdes populaires, alliant ainsi combat et guérison.

Au-delà du combat, Nhât Nam est porteur d’une philosophie humaniste : il place les arts martiaux au centre d’une « culture de soi ». Le pratiquant vise la tranquillité intérieure, l’harmonie avec la nature et le respect de toute vie. Cet esprit martial nourrit la chevalerie, l’amour de la patrie et le sens du devoir envers le peuple.

Exercice de combat à la lance et au bâton.

Nhât Nam dépasse aujourd’hui le cadre des écoles d’arts martiaux. Il a été introduit dans les programmes extrascolaires de certaines écoles, notamment à Thanh Hóa (école primaire Hoàng Quy), conformément à l’orientation du ministère de l’Éducation visant à développer les arts martiaux en milieu scolaire. Les disciples participent régulièrement à des festivals traditionnels et à de grands événements culturels, contribuant ainsi à la préservation et à la transmission de l’identité nationale.

Sous la direction du Maître Ngô Xuân Binh, les disciples manient avec habileté divers types d’armes.

Les élèves s’exercent avec souplesse à l’usage de la lance, de l’épée, du bâton et d’autres armes traditionnelles.

La renommée de Nhât Nam s’étend désormais à l’échelle internationale. Sous la direction du maître Ngô Xuân Binh, actuel président de la Fédération des arts martiaux Nhât Nam en Fédération de Russie et en Europe, cet art martial s’est implanté sur les cinq continents. Dès les années 1990, des écoles Nhât Nam voient le jour en Russie, avant de s’étendre à l’Ukraine, la Lituanie, la Biélorussie, la Suisse, le Royaume-Uni et bien d’autres pays.

L’esprit de respect envers les enseignants, les aînés et les maîtres est une valeur fondamentale transmise aux élèves.

Le Maître Ngô Xuân Binh est reconnu comme l’héritier et le continuateur de la quintessence de Nhât Nam transmise depuis des générations.

Nhât Nam, héritage d’un peuple et trésor vivant du Vietnam, continue de transmettre son flambeau, nourri d’esprit chevaleresque et d’amour pour la patrie./.

Texte: Thao Vy - Photos: Trân Thanh Giang/VI - Traduction: Hà Vu