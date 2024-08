Lê Ngoc ou l'histoire d'un phénomène théâtral

02/08/2024

Portrait de l’artiste du Peuple Lê Ngoc daté de juin 2024. Photo : Viêt Cuong/Revue Vietnam Illustré

Ces dernières années, un théâtre traditionnel, à chaque fois qu'il jouait une nouvelle pièce, a affiché salle comble. Un phénomène rare pour un art traditionnel tombé dans l’oubli. Il s'agit du théâtre parlé Lê Ngoc (créé par l’artiste du Peuple Lê Ngoc), premier théâtre à fonds privé du Nord, qui est devenu un point lumineux dans les efforts pour faire vivre un art traditionnel fortement imprégné de l’identité vietnamienne.



En 2019, le théâtre parlé Lê Ngoc a joué la pièce "Chi Pheo et Thi No", qui a été chaleureusement applaudie par le public. Il a donné en une centaine de scènes de représentations, faisant salle comble à chaque fois. Cette pièce a été jouée la même année au théâtre Ghione (Italie), marquant sa présence en Europe.

Deux années après, les deux autres pièces du théâtre parlé Lê Ngoc "De men" (Criquet) et "Lam Vua" (Être roi) sont devenus un phénomène avec une vingtaine de représentations. En 2023, les pièces de Lê Ngoc ont participé le plus à des événements étrangers. La même année, les pièces « Ngu biên » (Cinq variables) et "De men" ont participé à la Semaine de la culture immatérielle de Chine-ASEAN, organisée dans la province du Nanning (Chine), et la pièce « Mariage de la fille de la souris » (Dam cuoi con gai chuot) a été présentée au « Festival asiatique des contenus pour enfants (AFCC) 2023 » à Singapour.

NSND Lệ Ngọc hóa thân thành các nhân vật với nhiều phong các khác nhau trong các vở diễn.

Les œuvres « Requête No 72 » et « Lôi Vu » ont été jouées lors de 10e célébration de la Semaine culturelle ASEAN-Chine » et ont remporté chacune une médaille d’or. La « Requête No 72 » est une œuvre classique du théâtre parlé Lê Ngoc, qui a remporté plusieurs prix à des festivals vietnamiens et étrangers, a enregistré récemment sa 140e représentations - un chiffre record pour une pièce en cette "période sombre" de sous-fréquentation des théâtres. En avril 2024, elle a été jouée au Laos et durant deux jours de représentation, elle a attiré des milliers de spectateurs.

Le théâtre Lê Ngoc, premier théâtre privé à Hanoi, a donné ces dernières années un grand nombre de représentations. Il a été créé en 2013 avec comme nom Club de théâtre Lê Ngoc relevant de l’Opéra du Vietnam. En 2016, l’artiste du Peuple Lê Ngoc est parti à la retraite et a acquis le théâtre qui est devenu le premier théâtre privé du Nord, sous le patronage de l’association des artistes de théâtre et de l’association de la culture entrepreneuriale du Vietnam.

NSND Lệ Ngọc đang chỉ dẫn diễn xuất cho các diễn viên trẻ. Ảnh: Tư liệu NVCC

Jouant un type d'art tombé dans l’oubli, l’artiste du Peuple Lê Ngoc s’est heurtée à deux problèmes épineux : cerner le goût des spectateurs et renouveler d’anciennes pièces pour les adapter au public contemporain. “Les spectateurs, notamment les jeunes, sont attirés par bien des choses et les intéresser à un art né il y a un siècle n’est pas facile », a partagé l’artiste.

Après mûres réflexions, l’artiste Lê Ngoc est arrivé à la conclusion qu’il fallait raconter ces anciennes histoires d'une nouvelle façon. Il faut renouveler les anciens scénarios, y insérer des pensées modernes et mettre sur pied une nouvelle équipe de réalisateurs, d'artistes… avec comme mot d'ordre: la créativité.

Par exemple, dans les pièces “ Lam vua “ ou « Huyền tích chùa Một Cột » (Légende de la Pagode à pilier unique) qui vantent les mérites de personnages historiques tels que Duong Van Nga, Dinh Bô Linh…, le théâtre Lê Ngoc a inséré des philosophies et idées de l’époque moderne.

Outre les œuvres pour les spectateurs adultes, le théâtre vise un autre public : les enfants. Se produire au service des enfants pour une nouvelle génération de spectateurs dans le futur est le fil conducteur de l’artiste du Peuple Lê Ngoc et son théâtre oriente toujours ses activités en vue d'un retour du public vietnamien vers le théâtre parlé./.