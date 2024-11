Le groupe Viet Uc, pilier de la crevetticulture vietnamienne

28/11/2024

Depuis plus de deux décennies, le groupe Viet Uc se consacre à sa mission « Pour le peuple vietnamien - Valoriser les crevettes vietnamiennes ». Il est devenu le premier producteur de crevettes au Vietnam. En tant que première entreprise possédant une chaîne de production de crevettes fermée, Viet Uc contrôle toutes les étapes, de la production de géniteurs, à l'élevage et à la transformation du produit final. L'entreprise a également été pionnière dans le développement d'un modèle commercial durable et de haute technologie.

Modèle d'élevage de crevettes fermé et durable de haute technologie du groupe Viet Uc. Photo : Archives

Des produits de prestige…

Dans l'aquaculture crevetticole, la qualité des géniteurs représente plus de 50 % du succès. Pourtant, la production de géniteurs de haute qualité est affrontée à de nombreux défis, ne répondant souvent pas à la demande des clients. Les entreprises ont eu du mal à accéder à des sources de géniteurs de haute qualité répondant aux normes rigoureuses des marchés d'exportation.

Conscient à la fois du défi et des opportunités, Luong Thanh Van, président du groupe Viet Uc, a pris la décision audacieuse d'investir dans la production de géniteurs. L'activité la plus difficile et la plus risquée dans cette industrie.

Les géniteurs de crevettes sont élevés selon un modèle fermé. Photo : Archives

Viet Uc s'est associée à l’Organisation fédérale australienne pour la recherche scientifique et industrielle (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ou CSIRO) pour élever au Vietnam des géniteurs. Ces derniers ont obtenu la certification BAP (Best Aquaculture Practices) délivrée par la Global Aquaculture Alliance (GAA).

Zone d'étude de l'élevage de crevettes du groupe Viet Uc. Photo : Archives

La certification BAP est basée sur des normes scientifiques obtenues pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement aquacole qui garantit le respect des normes de sécurité alimentaire et de traçabilité, tout en étant responsable sur le plan environnemental et social. Des facteurs clés pour que les clients aient pleinement confiance dans la qualité des géniteurs, en particulier ceux de crevettes à pattes blanches de nouvelle génération VUS LEADER 21 avec des caractéristiques exceptionnelles telles qu'une meilleure croissance (10 % par rapport à la génération précédente), une résistance plus forte et une meilleure adaptabilité.

Viet Uc est actuellement le premier producteur de géniteurs de crevettes au Vietnam avec 30 % de part de marché. Pas étonnant donc que le surnom de « roi des géniteurs de crevettes » ait été affectueusement attribué à Luong Thanh Van par ses clients et partenaires.

Dans le monde, seuls les États-Unis, Singapour et la Thaïlande satisfaisaient aux normes internationales en matière de fourniture de géniteurs, désormais le Vietnam fait partie de cette liste. En plus d'être un succès du groupe Viet Uc, cela aide également la crevetticulture vietnamienne à ne plus dépendre de l'étranger, minimise le risque de rupture d'approvisionnement et ouvre la voie à un avenir plus durable pour la filière, renforçant ainsi sa réputation mondiale.

…à une chaîne de production fermée

Avec pour objectif de devenir le premier groupe vietnamien de production de produits aquatiques et un acteur de premier plan en Asie en matière de qualité et de technologie durable, Viet Uc a construit la première chaîne de production fermée de crevettes, englobant tout, de la production de géniteurs et de juvéniles à l'élevage commercial et à la transformation du produit final.

Processus de production de crevettes utilisant une technologie de pointe. Photo : Khanh Long/VI

Le 19 mai 2023, le groupe Viet Uc a inauguré une usine de transformation de fruits de mer dans la zone de haute technologie pour le développement de la crevette à Bac Lieu. La mise en service de cette usine d'une valeur d'investissement de 400 milliards de dongs aide Viet Uc à couvrir officiellement toutes les étapes de production. Il s'agit d'une usine pionnière au Vietnam appliquant la technologie d'automatisation à plus de 70 %.

Des crevettes cuites à la vapeur sont traitées dans une ligne automatisée fermée. Photo : Khanh Long/VI

Actuellement, le groupe Viet Uc compte 18 sociétés membres, plus de 2 000 travailleurs, plus de 1 000 hectares de zones d'élevage commercial de crevettes de haute technologie, 3 centres génétiques et de sélection de géniteurs avec une capacité de plus de 50 milliards de géniteurs par an. Les 9 sociétés de production de géniteurs de Viet Uc s'étendent du Nord au Sud, avec 4 zones d'élevage intensif sous serre situées dans les provinces de Bac Lieu, Binh Dinh et Quang Ninh. Les usines de Viet Uc appliquent les technologies les plus modernes dans le domaine de la transformation provenant des États-Unis, de l'Europe, du Japon.... répondant aux normes internationales telles que HACCP, BRCC…

Avec le désir de valoriser les crevettes vietnamiennes, ces 20 dernières années, Viet Uc a investi dans la technologie, le personnel et les installations dans une chaîne fermée. Ne s'arrêtant pas là, Viet Uc souhaite proposer des solutions durables aux aquaculteurs, non seulement en contribuant à améliorer l'efficacité, mais aussi à stabiliser le prix des crevettes vietnamiens sur les grands marchés internationaux.