Le groupe de café Minh Tien, un pionnier dans l'application du modèle d'économie circulaire

23/04/2024

L’usine de café Minh Tien dans la province de Son La. Photo: Archives du groupe Minh Tien

Une chaîne de produits circulaire

Dans le contexte où les réalisations et les modèles économiques liés au développement durable attirent l'attention de nombreux pays du monde, l'histoire du modèle d'économie circulaire d'une marque de café vietnamienne est devenue un sujet d'intérêt pour les médias étrangers.

Depuis les premiers jours de sa création, le groupe Minh Tien a toujours été conscient de sa responsabilité envers l'environnement. Avec le désir de créer un cycle économique fermé, moderne et durable, l'entreprise optimise constamment ses résidus de production pour les utiliser comme matières premières pour d'autres produits.

Nguyen Thi Hong Minh, fondatrice de la marque Minh Tien et présidente du Conseil d'administration du groupe Minh Tien, a affirmé que "le fil directeur de l'entreprise est d'appliquer efficacement le modèle d'économie circulaire afin de construire une agriculture durable".

Si le modèle économique traditionnel se soucie uniquement de l’exploitation, de la production et de l’élimination après consommation des ressources, le modèle économique circulaire se concentre sur la gestion et la régénération des ressources en boucle fermée. Jusqu'à présent, Minh Tien est pionnier au Vietnam dans l'application du modèle d'économie circulaire à la production et à la transformation du café. En conséquence, les sous-produits issus de la transformation deviennent des matières premières pour le produit suivant. Ces produits sont non seulement de haute qualité mais également bons pour la santé humaine.

Les produits fabriqués selon le modèle d'économie circulaire de Minh Tien comprennent le café instantané Coffilia - produit clé de l'entreprise -, les grains de café vert destinés à l'exportation, le thé Cascara Ha Chuc aux 3 saveurs uniques (fruits, chrysanthème et herbes) fabriqué à partir de coques de café avec la technologie de lyophilisation en circulation, l'emballage biologique Namigo produit à partir de balle de riz et de marc de café, l’engrais organique dérivé de balle de riz, de marc de café et de certains autres ingrédients non recyclables.

Après de nombreuses années d'application du modèle d'économie circulaire, Minh Tien a tiré le meilleur parti des matières premières, limitant considérablement la quantité de déchets dans l'environnement, minimisant leur coût de destruction et de traitement secondaire, tout en réduisant les coûts de production et en optimisant la chaîne d’approvisionnement.

Un voyage de 3 décennies pour valoriser les grains de café vietnamiens

Le groupe Minh Tien a non seulement affirmé sa marque au cours de ces trois décennies mais il poursuit toujours l'aspiration à « élever la valeur des grains de café vietnamiens ».

Minh Tien a rejoint dans le domaine du café depuis la fin des années 1990, mais en 2000, après 10 ans à parcourir le pays à la recherche de zones de matières premières appropriées, l'entreprise a décidé de se concentrer sur l’exploitation des grains de café Arabica dans la région Nord-Ouest du Vietnam. Minh Tien a progressivement développé un modèle agricole fermé en essayant d'être un pont reliant agriculteurs, partenaires et clients en développant les zones de culture.

Au cours de ce voyage, Minh Tien a réalisé qu’ils devaient se transformer fortement vers le modèle d'économie circulaire pour pouvoir faire face au risque d'épuisement des ressources et de pollution de l'environnement.

Grâce à ses efforts inlassables, cette entreprise de café vieille de plus de 30 ans a réalisé de nombreuses réalisations remarquables. L'entreprise est reconnue comme l'un des principaux partenaires commerciaux du secteur du café grâce à des normes internationales rigoureuses telles que 4C et UTZ (des certifications mondiales qui garantissent que les entreprises produisent de manière cohérente, responsable, durable et respectueuse de l'environnement). En 2017, Minh Tien a obtenu la certification ISO 22000 : 2005 et la certification d'indication géographique du café de Son La en 2018.

Café noir original. Photo: Khanh Long

Des produits de café Arabica. Photo: Khanh Long

Thé Cascara Ha Chuc à base d'écorces de fruits de café. Photo: Khanh Long

Grâce à son modèle agricole durable et à la qualité de ses produits répondant aux normes internationales, Minh Tien est devenu un fournisseur de café réputé des plus grandes entreprises du monde et région tels que : groupe Neumann, groupe Atlantic, Mitsui & Co. et Marubeni Corp. En plus de conquérir des partenaires d'importation étrangers, les produits de café Coffilia et de thé Cascara Ha Chuc ont également été choisies comme cadeaux diplomatiques du Vietnam lors de nombreux événements à Dubaï, au Koweït, en Autriche, en Belgique et dans de nombreux autres pays./.

Le Vietnam est le pays qui exporte le plus de café au monde, mais principalement du Robusta sous forme de matière première. Ce type de café a un goût fortement amer; s'il est très apprécié des Vietnamiens, il est rarement accepté des consommateurs internationaux, qui préfèrent l'Arabica, aigre, aromatique et faible en caféine. Cependant, les caféiers Arabica sont difficiles à cultiver car nécessitant des conditions pédoclimatiques qui ne sont pas réunies partout.

Texte: Thao Vy - Photos: Khanh Long & Archives - Traduction: Hà Vu