Le florissant artisanat de la noix de coco à Bên Tre

28/06/2024



La province de Bên Tre (Sud) est considérée comme la "capitale des cocotiers" du pays en raison de la superficie de cooteraires la plus grande du pays. Outre les produits alimentaires à base de noix de coco, les agriculteurs fabriquent des produits ménagers ou de beaux articles artisanaux. Il a y a beaucoup d’ateliers de fabrication des produits artisanaux dérivés du cocotier à travers la province de Bên Tre, cependant, les établissements les plus célèbres et les plus anciens se rassemblent à Côn Phung, hameaux Tân Vinh, district Châu Thanh, province de Bên Tre (Sud). Les alluvions de la rivière Tiên fertilisent l’île Côn Phung qui est entourée de cocotiers et accessible par les deux voies : voie fluviale et une petite voie reliée au pont Rach Miêu. Sur l’île Con Phung, la quasi-totalité des habitants fabriquent des produits dérivés du cocotier. Les grands ateliers, on les trouve sur la route menant au site touristique de Con Phung, par exemple Truong Phu, Thanh Dat, Anh Duong,.... avec chacun une capacité de production de milliers d’unités par semaine.

L’atelier Truong Phu de M. Truong Công Duc a été créé il y a plus de 5 ans. A l’origine, il ne fabriquait des produits qu'au service de sa famille. Puis lorsque des touristes et grossistes sont venus passer de grosses commandes, il a décidé de créer un atelier. Truong Phu produit chaque semaine en moyenne 2.000 produits dont cuillères, petites et grandes, baguettes, ustensiles de cuisine…

« Nous produisons en deux façons : la première sur commande de restaurants ou de centres touristiques, la deuxième pour des commerçants venant acheter sur place en grande quantité. Chaque atelier a son propre design qui manifeste la marque commerciale, les caractéristiques de chaque établissement. Les beaux et impressionnants designs attirent les clients », a confié M.Duc.

Selon lui, l’étape la plus dure est de transporter le cocotier par voie fluviale et de la scier pour trier des matières premières avant de fabriquer des articles. Mais la mécanisation a rendu cette étape facile et a amélioré son rendement.



L’atelier Anh Duong se spécialise dans la fabrication des bouilloires en bois de cocotier, celui de My Nghê Dua Bên Tre (des articles de beaux-arts en bois de cocotier Bên Tre) dans les articles artisanaux de décor, de souvenirs. . Aujourd’hui, sur les axes routiers menant à Bên Tre, ou dans les établissements touristiques, des touristes aperçoivent des produits artisanaux faits en cocotier, ou des restaurants, hôtels ou homestay décorés avec des produits dérivés du cocotier, des plats préparés à base de coco. Ces traits symboliques du "pays des cocotiers" présentent les produits dérivés du cocotier et respectueux de l’environnement aux touristes./.

Texte : Son Nghia. Photos : Nguyên Luân Traduction : Diêu Vân