Le docteur Vo Tong Xuân, premier expert agronome du Vietnam

12/01/2024

Le consulat général du Japon à Hô Chi Minh-Ville a remis en 2022 « L'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or avec Ruban de Cou » du gouvernement japonais à l’Héros du Travail, l’Enseignant du Peuple, le professeur, docteur Vo Tong Xuân, recteur d’honneur de l’Ecole supérieure Nam Can Tho (Sud).

Vo Tong Xuân a contribué à faire du Vietnam un grand exportateur mondial de riz. Photo : Khanh Long

"Le docteur Vo Tong Xuân a contribué à faire du Vietnam autrefois un pays importateur de riz un des premiers exportateurs mondiaux de riz. Ses recherches sur le riz sont non seulement reconnues au Vietnam mais encore au Japon et dans plusieurs pays de la région", a insisté M. Watanabe Nobuhiro, consul général du Japon dans la mégapole du Sud. Selon lui, Vo Tong Xuân, bien qu’il ait fait ses études dans les années 1970, ses relations professionnelles avec l’école supérieure japonaise Kyushu sont restées maintenues, beaucoup de chercheurs japonais apprécient ses compétences, et ses amis étrangers le surnomment avec émotion « Dr. Rice ».

En 2006, M. Sahr Johnny lorsqu’il était ambassadeur de Sierra Leone à Pékin (Chine), par le biais d’une compagnie, est venu au Vietnam rencontrer Vo Tong Xuân pour lui proposer d’aider son pays. Le docteur Vo Tong Xuân a tout de suite accepté. « Le Vietnam autrefois pays en pénurie d’aliments est devenu le 2e exportateur mondial de riz, et nous pouvons faire profiter de nos expériences la Sierra Leone », s'est-il dit.

Vo Tong Xuân participe aux relations extérieures et à la coopération internationale. Photo : Khanh Long

Les variétés de riz apportées par Vo Tong Xuân en Sierra Leone ont été cultivées à titre expérimental à Mange Bureh et à la ferme de recherche Rokupr. Les experts vietnamiens ont pu mettre en œuvre deux récoltes, une durée de culture de seulement 95 à 100 jours, des rendements de 4,7 tonnes par ha. Après son premier succès en Sierra Leone, Vo Xuân Tung et ses associés sont venus au Nigéria, au Soudan, au Mozambique, au Rwanda, au Burundi et au Libéria.

La réussite légendaire en Sierra Leone a été racontée lors d’un séminaire international en ligne sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, organisé en mai 2022. Le docteur Vo Tong Xuân se soucie d’aider les Africains à assurer leur sécurité alimentaire.

« En Afrique, les ressources d’alimentation se trouvent dans la terre, les ressources humaines sont abondantes, particulièrement les jeunes qui souhaitent ardemment travailler. Il ne leur faut que des compétences, du matériel, des technologies, ce qui permettra à l’Afrique de vaincre les famines récurrentes, de garantir sa sécurité alimentaire et de se développer de façon durable… », a-t-il partagé.

Vo Tong Xuân et des partenaires participant au projet “ Chaîne de valeurs de riz durable pour les petits foyers paysans du delta du Mékong. Photo : Khanh Long

Né dans une famille démunie, il a passé son enfance dans la pauvreté, il a même dû travailler, lorsqu’il était collégien à Ho Chi Minh-Ville pour gagner sa vie. Il était souvent épuisé par le travail mais n’était jamais découragé. Après avoir reçu une bourse d’études à l’étranger, son père a quand même dû emprunter de l’argent pour lui acheter le billet d’avion, une paire de chaussure et un veston.

Les paysans vietnamiens et les amis étrangers aiment bien le docteur Vo Tong Xuân. Photo d’archives

A l’âge de 82 ans, le « père du riz » du delta du Mékong a toujours un emploi du temps chargé, avec des recherches et des consultations sur l’agriculture… Il nourrit en outre des projets d'aide aux paysans pour sortir de la pauvreté. « A n’importe quelle poste, jusqu'à mon dernier souffle, je ferai de mon mieux pour la formation des ressources humaines », a-t-il confié./.

Texte : Thao Vy- Photos : Vu Khanh Long et archives. Traduction : Diêu Vân