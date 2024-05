Le docteur Truong Thanh Tung, un scientifique dédié à la santé communautaire

17/05/2024

Les recherches scientifiques sur les médicaments sont la passion de Tung et étroitement attachées à ses études et à sa carrière professionnelle. Il a gagné, l'année du bac, le deuxième Prix provincial et le troisième Prix national de chimie. Pendant ses études universitaires à l’Ecole supérieure de Pharmacie de Hanoï, Truong Thanh Tung était toujours un étudiant brillant. Il a reçu de l’Université nationale de Séoul une bourse d’études d’agréation WCU, programme d’études du gouvernement sud-coréen destiné aux étudiants étrangers brillants.

Il s’est vu décerner le titre de docteur de l’Université Copenhague (Danemark) avec sa thèse « Méthode de conception de médicaments », a découvert une nouvelle réaction de fluoration avec l’aide des professeurs John Nielsen et Søren B.Christensen, est devenu alors chercheur invité de l’Université Helsinki (Pays-Bas).

Il a bénéficié des aides de l’Institut national de santé des Etats-Unis (NIH) et y a mené des recherches. Ses travaux sont fructueux, il a obtenu deux interventions internationales, rédigé un manuel scolaire, réalisé 40 travaux scientifiques spécialisés dans des technologies médicales et pharmaceutiques publiés dans des magazines internationaux.

En 2019, Tung est retourné au Vietnam afin de donner des cours à l’Université Phenikaa, un établissement universitaire prometteur qui lui permet de développer ses projets de médicaments, d’appliquer ses recherches dans les domaines médical et pharmaceutique au Vietnam. En plus de ses cours aux étudiants, il réalise avec ses associés des projets pharmaceutiques. Tung souhaite élargir son groupe de recherche, le transformer en groupe de recherche pionnier et puissant dans le domaine de la synthèse de médicaments.

Le docteur Truong Thanh Tung a participé au forum national 2024 ayant pour thème « Politiques pour les jeunes de choc et volontaires » et au Conseil politique et juridique du Comité central de l’Union de la Jeunesse Hô Chi Minh. En tant que Secrétaire de la filiale de l’Union de la Jeunesse Hô Chi Minh à l’université Phenikaa, enseignant de la Faculté de la Pharmacie de l’université Phenikaa, il a participé au groupe de consultation dans le souhait d’apporter sa part, avec d’autres jeunes vietnamiens, pour conseiller le gouvernement en terme juridique.

Bien qu'il assume en même temps beaucoup d’activités - recherches, projets pharmaceutiques, enseignement ou activités de l’Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh - il participe également aux activités communautaires. Il est venu avec des jeunes dans des régions montagneuses reculées pour aider les habitants à fortifier leur santé, à prévenir et guérir des maladies. Ses efforts ont été récompensés : il s’est vu décerner le titre de « Jeune d’excellence suivant les Recommandations de l’Oncle Hô » et a reçu le Prix « Un des visages typiques du Vietnam »./.