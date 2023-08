Le chemin de ronde de la citadelle de Huê

06/08/2023

L'esplanade de la tour du drapeau de Huê est la zone la plus haute et la plus importante du système de forteresses défensives de la citadelle de Huê. Photo: Công Dat/VI

Le chemin de ronde est une voie au-dessus de la citadelle défensive la plus extérieure du palais royal de Huê. C'était autrefois le lieu où les sentinelles étaient stationnées pour garder la citadelle. De cette hauteur, les touristes jouissent d'une vue panoramique extraordinaire sur la ville de Huê. Cette zone était auparavant fermée mais depuis le Nouvel An lunaire du Chat 2023, le Centre de conservation des monuments de Huê lui a ouvert ses portes aux touristes, créant une nouvelle attraction touristique.

La réouverture de cette zone d'observation a touché de nombreux cœurs non seulement de ceux qui sont venus de loin, mais aussi des habitants de Huê eux-mêmes. C'est peut-être pour cette raison que Phan Thien Dinh, secrétaire du comité municipal du parti de Hue, a déclaré avec beaucoup d'émotion sur sa page Facebook : le chemin de ronde sur le rempart, du pertuis de Nam Xuong (à l'intérieur de la porte The Nhon, également connue sous le nom de porte Ngan) à celui de Nam Thang (à l'intérieur de la porte Quang Duc, également connue sous le nom de porte Sap), à travers la tour du drapeau Phu Van Lau, a été embelli pour que les gens puissent explorer et admirer un coin de la citadelle de Hue d'en haut. C’est assez nouveau, même pour beaucoup de Huéens. Toucher les murs qui ont encore de nombreux morceaux brisés sous les bombes, admirer les canons obscurcis par le temps, entendre le bruissement du vent, regarder les nuages passer au-dessus du mât et le paysage paisible de la ville, tout cela nous apporte de nouvelles émotions étranges…/.

Le système de murs défensifs protégeant la ville impériale de Huê a une circonférence d'environ 10 km, avec des murs de près de 7 m de haut. Les murs supérieurs mesurent plus de 20 m de large à quoi s'ajoutent des douves. Photo: Thanh Hòa/VI

La porte Ngo Môn vue de l’esplanade de la tour du drapeau. Photo: Thanh Hòa/VI

Vong Lâu est un endroit le plus haut du chemin de ronde de la citadelle. Il était utilisé à des fins d'observation et de défense. Photo: Thanh Hòa/VI

Touristes étrangers visitent le chemin de ronde de la citadelle. Photo: Thanh Hòa/VI

Le système d'artillerie défensif était placé au-dessus de la citadelle. Photo: Thanh Hòa/VI

Un chemin étroit menant à Vong Lâu et au point d'observation du plus haut niveau de Vong Lâu. Photo: Thanh Hòa/VI

Les canons, les fortifications militaires et les impacts de balles sont encore visibles sur les murs de la ville. Photo: Thanh Hòa/VI