Le Centara Mirage Resort Mui Ne, établissement hôtelier de prestige à Mui Ne

04/06/2023

A environ 200 km de Hô Chi Minh-Ville, dans la baie Hon Rom, au bourg de Mui Ne, de la ville de Phan Thiêt, province de Binh Thuân (Centre), la station balnéaire cinq étoiles Centara Mirage Resort Mui Ne, est vraiment un haut lieu du paradis balnéaire qu'est devenu Mui Ne. Réputé pour ses superbes plages de sable blanc, Mui Ne laisse aux touristes des impressions indélibiles en raison de ses paysages, de la qualité de ses services, de sa cuisine et des fantastiques expériences à vivre.

Centara Mirage Resort Mui Ne est une station balnéaire située au bord de la baie Hon Rom, au bourg de Mui Ne. Photo d’archives du Centara

Centara Mirage Resort Mui Ne, située sur l’avenue Huynh Thuc Khang, quartier de Ham Tiên, ville de Phan Thiêt, est une station balnéaire distinguée par son architecture méditerranéo–espagnole mélangée de style classique et moderne. D’une superficie de plus de 1.000 ha, elle propose trois types d'hébergement : chambres, villas et résidences. La cuisine, diversifiée, provient de plusieurs continents : le restaurant Mondo sert des buffets de fruits de mers locaux, le Suan Bua Thai des plats thaïlandais, l'El Salon Bar des plats espagnols. Autour de la piscine, un mini bar , le Fantasia Pool Bar, permet de se rafraîchir en deux baignades…

La station balnéaire capte l'attention de l’extérieur avec ses deux couleurs principales le blanc et la couleur bleu azur de la Méditerrannée, sa piscine à débordement de trois étages, et son parc aquatique qui surprennent les touristes aux premiers regards. La piscine orientée vers l’Est permet aux visiteurs de prendre de belles photos.

Le touriste peut faire un tour à bord d’un minibus pour admirer l’architecture originale ou encore monter à l’observatoire Faro de 100 m pour y siroter un café en admirant la plage de Mui Ne et la vie quotidienne locale.

Le resort offre un accès facile à bien des sites touristiques dont le marché de Mui Ne à un km, l’îlot Hon Rom à 7 km, ou le centre-ville de Phan Thiêt à 20 km. Au petit matin, il est agréable de marcher sur le quai en passant par le village de pêche de Mui Ne, d'y acheter des fruits de mer frais, de les faire préparer et de les consommer sur la plage du village.

“ La station balnéaire est spacieuse et elle offre tout le confort nécessaire pour de belles vacances en famille tel que zone de loisirs pour enfant, piscine, spa… . Quand je reviendrai à Mui Ne, le Centara Mirage Resort Mui Ne sera mon premier choix », a confié Mme Hông, une touriste venue de Hô Chi Minh-Ville, qui a séjourné dans cette jolie station balnéaire./.

La piscine à débordement du Centara Mirage Resort Mui Ne donne sur la mer. Photo : Lê Minh/VI

Texte: Son Nghia. Photos: Hoang Ha- Lê Minh. Traduction: Diêu Vân