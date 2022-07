Le bun riêu (soupe au crabe), un mets rural

27/07/2022

Parmi les mets les plus savoureux du Vietnam, le bun riêu (soupe au crabe) est un plat traditionnel et populaire bien apprécié des Vietnamiens.

L’ingrédient principal du bun riêu est les crabes de vase. Il faut d’abord les nettoyer puis retirer la carapace. Ensuite, on les lave à nouveau et les égoutte. Après, on dispose les crabes dans un saladier, puis on les saupoudre d’un peu de sel et on les mouille avec l’eau. Il faut remuer et égoutter pour obtenir une sorte de fumet de crabe.

Ingrédients principaux du bun riêu.

Dans une marmite, portez le fumet de crabe à ébullition. Lorsque la chair de crabe flotte à la surface, réduisez le feu et laissez mijoter. Clarifiez le liquide et réservez l’écume (elle servira à préparer un pâté de crabe). Dans une autre casserole, faites frire des tomates avec de l’ail, un oignon et du nuoc mam. Ajouter la pulpe de tamarin et le tofu. Sucrez, salez, ajouter la pâte de crevettes, puis versez dans la soupe. Laissez mijoter encore quelques minutes.

Pour servir, déposez des nouilles à la farine de riz au fond d’une soupière, puis arrosez avec la soupe.

Le bun riêu est servi avec des légumes crus tels que laitue, perilla, marjolaine et fleurs de bananier pour créer un goût rafraîchissant. Avec des ingrédients rustiques de la campagne, le bun riêu est devenu un plat nutritif et sain lors des chaudes journées d'été./.