Le “banh xèo” de Lôc Yên

21/12/2023

Une fête du banh xèo dans un verger de l'ancien village de Lôc Yên. Photo : Thanh Hoà/VI

Quang Nam est une terre aux spécialités culinaires diverses où les gens habiles et travailleurs ont créé de nombreux plats délicieux et célèbres, tels que “mi Quang” (ou "nouilles de Quang"),“cao lâu” , “com gà Hôi An” (riz au poulet de Hôi An), “bê thui Câu Mông” (veau grillé Câu Mông”, “banh tô”(nian gao), ... parmi lesquels le “banh xèo” (une crêpe farcie de crevettes, de viande, de germes de soja) dans l'ancien village de Lôc Yên.



Le “banh xèo” est un plat populaire, disponible dans de nombreuses localités des trois régions: Nord, Centre et Sud. Selon les conditions, les préférences, les habitudes et la culture, chaque région a une manière légèrement différente de le préparer. Mais en général, il s'agit d'un plat à base de farine de riz. Cette crêpe a une coque extérieure fine, jaune et croustillante; est rempli de crevettes, de poulet, de porc, de germes de soja, d'oignons... pliés en demi-cercle.

Les femmes de Lôc Yen invitent leurs invités à profiter des banh xèo, un cadeau de leur village. Photo : Thanh Hoà/VI

La farine de riz utilisée est du riz aromatique cultivé dans la région. La crevette utilisée est une petite crevette à la chair douce et parfumée, abondante dans les rivières et les ruisseaux de la région, accompagnée d'une délicieuse poitrine de porc et de germes de soja frais. Les légumes comprennent coriandre, oignon, centella asiatica, herbe à poivre, laitue, fleur de bananier, soja, feuille de moutarde... principalement cueillis dans les jardins familiaux. Le goût amer des feuilles de moutarde donne au “banh xèo” un goût plus parfumé et plus riche.

Au moment de manger, les gens prennent un morceau de banh xèo, des crudités et les roulent dans une feuille de riz; puis trempent le rouleau dans de la sauce de poisson. Ultra simple et terriblement délicieux!

Les femmes du village de Lôc Yên montrent leur talent dans la confection de banh xèo. Photo : Thanh Hoà/VI

L'attrait du banh xèo dans l'ancien village de Lôc Yên. Photo : Thanh Hòa/VI

Une autre chose intéressante est que la scène de dégustation du banh xèo à Lôc Yên se déroule souvent au grand air dans des vergers luxuriants, permettant de savourer toutes les saveurs rustiques. Ce cadeau de bienvenue témoignant de l'hospitalité des gens de l'ancien village de Lôc Yên est une vraie expérience sensorielle immersive qui vous accompagnera longtemps après la dernière bouchée./.

Texte et Photos: Thanh Hòa/Vietnam Illustré - Traduction: Hà Vu