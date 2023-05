Le banh xeo de Giong Nhan

18/05/2023

La province de Bac Lieu est connue non seulement pour ses vergers de longanes, mais aussi pour son banh xeo qui est une crêpe farcie de crevettes, de viande, de germes de soja. Ce plat est apprécié dans tout le delta du Mékong. En visitant la région, il ne faut surtout pas manquer de goûter du banh xeo de Giong Nhan dans les communes de Hiep Thanh et Vinh Trach Dong.

Le banh xeo de Giong Nhan est croustillant et bien farci de viande, de crevettes,… Photo : Thông Hai

La farine de riz utilisée dans cette région est douce et moelleuse car elle est moulue dans un mortier en pierre pour qu'elle ne soit pas trop collante. Le croustillant du banh xeo est le résultat d'une friture habile. Le banh xeo est farci de viande, de crevettes, des haricots mungo, des germes de soja, du manioc et des oignons. Les petites crevettes locales sont particulièrement remarquables, car leur goût riche et sucré ajoute une saveur unique au plat.

Le banh xeo est accompagné de légumes verts frais cultivés dans le sol du verger, notamment de la laitue, des feuilles de moutarde, du basilic et de la menthe poivrée. La sauce de poisson est savamment mélangée, avec un équilibre harmonieux de salé, d'acidité, de douceur et une touche épicée d'ail et de piment. Les touristes visitant la région feraient bien d'associer leur banh xeo au vin de longane, aussi une spécialité locale, pour une expérience vraiment délicieuse./.

Réalisé par : Thông Hai/VI - Traduction : Hà Vu