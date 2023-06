Le banh te, une spécialité de Son Tây

05/06/2023

Originaire du village de Phu Nhi, arrondissement de Phu Thinh, le banh te (gâteau de riz farci cylindrique) est depuis longtemps connu comme une spécialité du bourg de Son Tây, en banlieue de Hanoï. Ce gâteau est une offrande lors des cérémonies religieuses ou des fêtes.

Les ingrédients se composent de riz non collant Khang Dân, de viande de porc hachée, de champignon noir, d'échalote hachée,....

On prépare d’abord de la farine. Pour cela, on fait tremper le riz pendant quelques jours selon la météo. Après, il est lavé et moulé pour devenir de la farine. Celle-ci est mise dans une casserole, puis mijotée à feu doux, en remuant jusqu'à ce qu'elle devienne pâteuse. La farce est à base de viande et de champignons noirs. Des échalotes hachées sont mises dans une casserole huilée, puis de la viande hachée et des champignons noirs bien coupés sont ajoutés. Il faut bien remuer et assaisonner avec du poivre moulu.

Deux morceaux de feuilles de bananier sont placées l'un sur l'autre. La pâte cuite est déposée sur les feuilles puis on ajoute la farce avant d'emballer le tout qui est ficelé avec un lien de bambou. Le gâteau est cuit à la vapeur pendant 15 à 20 minutes. Il est encore plus savoureux lorsqu'il est mangé avec de la sauce piment ou de la sauce de poisson aigre-douce.

Actuellement, à Son Tây, de nombreux foyers fabriquent des banh te délicieux. Les visiteurs en achètent souvent comme cadeau à leurs familles./.

Des visiteurs étrangers dégustent du banh te lors de leur visite du village de Phu Nhi .

Réalisé par: Viêt Cuong – Traduction: Hà Vu