Le banh dày est façonné en ronds d'environ 10 cm de diamètre.

Les Pa Then croient que le banh dày symbolise le ciel, la terre, la solidarité et la réunion de la famille. Le banh dày est fabriqué à partir de riz gluant car le riz est considéré comme l'essence du ciel et de la terre. Sa forme ronde symbolise la plénitude. Les banh dày sont empilés les uns sur les autres pour former une montagne du plus grand au plus petit, symbolisant le ciel et la terre, la stabilité et la durabilité.

Le banh dày des Pà Then a une saveur délicieuse grâce à la douceur naturelle du riz gluant, l'arôme des feuilles de bananier et le gras des cacahuètes. Ce pain de riz gluant se mange également avec du poulet, du porc et des oignons marinés.

Beauté culturelle traditionnelle des Pà Then, le banh dày représente aussi l'esprit de solidarité et de réunion de famille. /.