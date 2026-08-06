Le banh cuôn de Thanh Tri, trésor culinaire de la capitale vietnamienne

06/08/2026

Le 18 mars, les autorités du quartier de Vinh Hung, à Hanoï, ont organisé une cérémonie annonçant l’inscription du métier traditionnel du banh cuôn de Thanh Tri sur la liste du patrimoine culturel immatériel national. Cette reconnaissance ouvre de nouvelles perspectives pour la préservation et la promotion de cette spécialité, tout en contribuant au développement du tourisme et à la valorisation de la culture culinaire de la capitale.

Le banh cuôn de Thanh Tri est devenu un plat emblématique du petit-déjeuner hanoïen. Photo : Khanh Long/VI Sur la carte gastronomique de Hanoï, le banh cuôn de Thanh Tri occupe une place singulière, à la fois par sa simplicité et son raffinement. Originaire du village de Thanh Tri, aujourd’hui intégré au quartier de Vinh Hung, il accompagne le quotidien des Hanoïens depuis plusieurs siècles.



Contrairement au banh cuôn nhân (garni de porc haché), le banh cuôn de Thanh Tri se distingue par sa sobriété : une fine couche de pâte de riz, souple et lisse, préparée à partir de farine de riz finement moulue, puis cuite à la vapeur avec savoir-faire sur un tissu tendu au-dessus d’une marmite d’eau bouillante.

La cuisinière détache délicatement chaque fine couche de pâte de riz avant de la servir aux clients, préservant ainsi la souplesse et l’onctuosité caractéristiques du banh cuôn de Thanh Tri. Photo : Khanh Long/VI

Le cuisinier doit maîtriser parfaitement la température de cuisson et effectuer chaque geste avec précision et rapidité. Le banh cuôn de Thanh Tri se déguste généralement nature, accompagné de chả quế (pâté de porc parfumé à la cannelle), d’échalotes frites croustillantes et d’une sauce de poisson délicatement assaisonnée, offrant un équilibre subtil entre légèreté et richesse des saveurs.



Autrefois associé aux vendeurs ambulants parcourant les rues de la capitale, le banh cuôn de Thanh Tri demeure aujourd’hui une spécialité incontournable pour les Hanoïens et une expérience gastronomique appréciée des visiteurs vietnamiens comme des touristes internationaux./.

Nguyên Ly, une habitante du village de Thanh Tri, confectionne du banh cuôn depuis près de 40 ans. Photo : Khanh Long/VI

Concours de confection du banh cuôn de Thanh Tri organisé à l’occasion de la cérémonie annonçant l’inscription de ce métier traditionnel sur la liste du patrimoine culturel immatériel national. Photo : Khanh Long/VI