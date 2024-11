L’ASEAN renforce sa résilience face aux phénomènes climatiques extrêmes

01/11/2024



Occupant une position diversifiée, s’étalant de la terre ferme aux îles, l’Asie du Sud-Est a dû subir les catastrophes naturelles les plus graves. En vue de créer une zone plus sûre, les pays membres coordonnent leurs actions pour une meilleure résilience aux calamités naturelles. En Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, l’Indonésie et la Malaisie sont les pays vulnérables aux inondations, à l'érosion côtière et aux feux de forêt. La Thaïlande subit des conséquences du changement climatiques dont la canicule et la sécheresse. Si le niveau de mer augmente d’environ 2 m, cela affectera 28% de la population thaïlandaise et 52% de son PIB. La hausse du niveau de mer en Indonésie affectera les zones de sol tourbeux de plantation de palmiers à huile.

Le ministère de la Sécurité publique organise, de concert avec la province de Quang Ninh, organise une répétition d’extinction des incendies et de sauvetage en 2023 : plus de 2.000 personnes et 128 matériaux d’extinction des incendies parmi les plus modernes provenant de la province de Quang Ninh, et des ministères de la Sécurité publique et de la Défense y participent. Photo : AVI

De même façon au Vietnam où la production agricole joue un rôle important dans les deltas du Mékong et du fleuve Rouge, une hausse de deux mètres du niveau de mer aura des dommages majeurs sur les habitants. Selon les données par satellite, les zones côtières malaises subissent la même situation. Les images satellitaires montrent encore les risques des feux de forêt dans certains pays d’Asie du Sud Est sont alarmantes, notamment en Thaïlande avec plus de 600 points et au Cambodge (4.056 points), au Myanmar (979 points), au Laos (622 points) et au Vietnam (166 points).



Forces de sauvetage à la recherche des disparus dans les inondations et des coulées de lave froide du volcan à l’Ouest de la province de Sumatra (Indonésie) le 12 mai 2024. Photo : Xinhua/AVI Selon l'Autorité néerlandaise de développement des technologies géospatiales et géoinformatiques (GISTDA), Kanchanaburi est la province souffrant le plus des feux de forêt de Thaïlande, avec 110. Le changement climatique et le réchauffement des océans, causés par l'homme, multiplient et aggravent les événements climatiques extrêmes, par exemple le typhon Yagi. Selon l’Unicef, six millions d’enfants d’Asie du Sud-Est ont été victimes de ce typhon, et ont eu des difficultés à avoir l’accès à l’eau potable, à l'éducation, aux soins sanitaires, aux denrées alimentaires ou sont privés d’habitation.

Des pays d’Asie du Sud-Est s’exposant aux marées hautes et aux inondations causées par le changement climatique viennent aux Pays-Bas pour apprendre des expériences néerlandaises, les aidant à réduire des milliards d’USD les frais de construction de systèmes de protection. Les essais aux Pays-Bas concernant les habitations flottantes et les solutions de protection du littoral seraient les orientations contre la hausse de la marée en Asie du Sud-Est. Le barrage anti-tempête de Maeslant, près de Hoek van Holland et du port de Rotterdam, protège depuis plus de 25 années le littoral au Sud des Pays-Bas de la hausse du niveau de la mer. Après l’effondrement du pont Phong Châu, dans la province de Phu Tho, le matin du 10 septembre 2024, les forces compétentes de Phu Tho et du ministère de la Défense transportent du matériel pour installer un pont flottant. Photo : AVI

La barrière Maeslant est programmée pour se fermer automatiquement à un niveau d'eau de 3 mètres. La même barrière se trouve à la ville de Petersburg (Russie). Le Comité de l’ASEAN sur la gestion des catastrophes (ACDM) a coopéré, ces 20 dernières années avec des partenaires dont les organes de l’ONU, des organisations financières multilatérales et des ONG, montrant les engagements de l’ACDM pour reconstituer ses capacités de redressement après les désastres survenus dans la région.

L’Asie du Sud-Est l’un des lieux subit le plus les conséquences du changement climatique bien que les activités de l’ACDM aient connu des progrès remarquables dans la maîtrise des désastres naturels dans la région. Dans l’esprit de coopération pour une ASEAN et une réaction commune, l’ASEAN est prête à faire face à ces défis pour devenir la première organisation en terme de maîtrise des calamités naturelles./ . Box : Aux termes d’un rapport sur les perspectives climatiques de l’Asie du Sud-Est 2023, près de moitié des habitants de l’ASEAN sont conscients que le changement climatique menace de façon grave leur vie, 68,7% soutiennent la taxe carbone et plus de 60% soutiennent l'élimination de la consommation de charbon juste d'ici 2030. /.

Texte : Revue Vietnam Illustré. Photos : AVI. Traduction : Diêu Vân . Graphique : Thao Nguyên