L’ASEAN met le cap sur une agriculture durable

22/11/2024

L'agriculture est un secteur économique clé de l’Asie du Sud-Est, qui a un impact direct sur l'économie, la politique et la société de chaque pays membre et ses partenaires. Face à la pauvreté, à des inégalités et à la sécurité alimentaire menacées par les défis mondiaux, les pays d’Asie du Sud-Est ont publié de nombreuses Déclarations sur des domaines spécifiques de coopération, notamment l’agriculture durable.



La province de Dak Lak compte plus de 1 126 hectares de cacaoyers, avec une production de 1 520 tonnes (en 2023). Photo : VNA

Placés sous le thème «ASEAN : Améliorer la connectivité et la résilience» (ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience), les 44e et 45e Sommets de l'ASEAN et Sommets connexes ont eu lieu du 8 au 11 octobre à Vientiane. Cet événement a attiré l’attention du public international. En plus de mettre l'accent sur la «connectivité» régionale, l'«autonomie», l’ASEAN montre également sa capacité de répondre à l'émergence brutale de nombreux défis de sécurité non traditionnels et de s'adapter de manière proactive aux nouvelles tendances de développement.

Dans cet esprit, les dirigeants des pays de l’ASEAN et ses partenaires ont adopté de nombreux documents importants tels que la Déclaration sur la vision de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique vers une structure régionale avec l'ASEAN au centre, et de nombreuses Déclarations sur des domaines spécifiques de coopération tels que le renforcement des connexions dans la chaîne d'approvisionnement, l'agriculture durable, la réponse au changement climatique, la biodiversité…

Pour la plupart des pays de l’ASEAN, l’agriculture est considérée comme le «pivot» de l’économie, les aidant à surmonter de nombreuses fluctuations et crises. Le secteur agricole occupe environ 32% de la population, contribue à 22,6 % au PIB, apportant une contribution significative aux efforts globaux visant à réduire la pauvreté et à développer durablement la région.



La province de Dak Lak met en œuvre une feuille de route pour faire de la ville de Buon Ma Thuot une destination mondiale du café. Photo : VNA

Selon les experts, pour améliorer le système agricole, les pays membres doivent se concentrer sur le développement de l'agriculture écologique et promouvoir l'application des sciences et technologies avancées dans la production.

L’agriculture écologique est considérée comme un bon choix vers une agriculture durable et un système alimentaire sûr. Il s’agit de systèmes agricoles innovants, moins dépendants des produits chimiques et respectueux de l’environnement, en particulier de modèles utilisant au maximum les matières premières locales, réduisant les intrants chimiques, tels que l’agroforesterie, l’agriculture biologique, l’agriculture de conservation...

Mis en œuvre de 2020 à 2025 au Cambodge, au Laos, au Myanmar et au Vietnam, le projet de transition vers des systèmes agroalimentaires plus durables a favorisé le processus de transformation vers l'agriculture écologique dans ces pays.



Du durian vendu dans la province de Chanthaburi, en Thaïlande. Photo : AFP/VNA

Le Vietnam a participé activement à toutes les activités dans le cadre de la coopération agricole de l'ASEAN, a eu des contributions importantes au développement agricole durable et à la résilience ; à l’agriculture circulaire ; à la sécurité alimentaire de l’ASEAN.

Bien qu’elle joue un rôle clé au sein de la Communauté économique de l’ASEAN, l’agriculture reste un secteur vulnérable et soumis à de nombreux risques. Le secteur agricole vietnamien ainsi que celui d'autres pays de la région sont confrontés à une concurrence féroce de la part d'autres secteurs économiques dans l'utilisation des ressources humaines, foncières et en eau. D’autre part, le secteur agricole est confronté à la baisse de la productivité et surtout à l’impact des catastrophes naturelles et du changement climatique.



Par conséquent, les pays de l’ASEAN doivent promouvoir l’application de la science et de la technologie et développer la chaîne de valeur agricole afin d’améliorer la productivité, la qualité des produits, d’optimiser les étapes de production, de distribution tout en garantissant la qualité et l'hygiène alimentaires.

La coopération agricole de l'ASEAN est mise en œuvre de manière efficace et obtient de nombreux résultats importants, contribuant à la sécurité alimentaire ; au développement agricole durable, résilient au changement climatique et à faibles émissions ; à l’agriculture circulaire ; à la réduction de l'utilisation de produits chimiques ; au recyclage des déchets végétaux et animaux ; à l’agriculture numérique.../.