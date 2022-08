L’ASEAN fait face aux défis communs

30/08/2022

La 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-55) et conférences connexes, qui comprenaient une vingtaine d’activités dans le cadre de l’ASEAN, l’ASEAN +1, l’ASEAN +3, du Sommet d’Asie de l’Est (EAS) et du forum régional de l’ASEAN (ARF), se sont déroulées du 2 au 5 août à Phnom Penh (Cambodge). Avec comme devise « ASEAN : Relever les défis ensemble », les pays se sont engagés à conjuguer leurs efforts communs pour mettre en œuvre les Plans d’édification de la communauté et rédiger la Vision de l’ASEAN après 2025.

Dans l’esprit de la devise, les pays ont discuté de la liaison et de la réduction des écarts de développement, de la coopération dans la navigation maritime, de la résilience au changement climatique, de la sécurité alimentaire et énergétique. Les ministres ont aussi souligné la nécessité de coopérer dans la recherche et la production de vaccins. Les pays ont décidé de maintenir la solidarité, de s’unir dans l’action et de réagir de façon flexible en toutes circonstances.

Les défis auxquels l’ASEAN fait face



Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, à la tête d’une délégation vietnamienne participe à des conférences. Photo : AVI

Partageant l’estimation sur la maintenance de la solidarité et l’équilibre de l’ASEAN, le ministre des A.E vietnamien a encouragé les pays à résider dans leur prise de position sur les problèmes concernant la Mer orientale, faire de leur mieux à maintenir un environnement favorable en finalisant un Code de conduite en Mer Orientale (COC) qui soit efficace et conforme aux lois internationales, à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Dans le cadre de la conférence AMM-55 et des conférences connexes, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, en tête d’une délégation vietnamienne participant aux conférences ministres des A.E de l’ASEAN+1, l’ASEAN+3, à l’EAS, et à l’ARF, à la conférence du Comité du Traité de l’ASEAN sans armes nucléaires, au dialogue entre les ministres des AE de l’ASEAN et les représentants de l’AICHR, a coprésidé la conférence des ministres des AE ASEAN-République de Corée, il est venu faire une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien, Samdech Hun Sen….



La 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-55) et conférences connexes. Photo : AVI

A cette occasion, les ministres des A.E des pays de l’ASEAN ont adopté la Déclaration sur les évolutions au détroit de Taïwan, montrant leurs inquiétudes concernant les risques de l’instabilité et ses conséquences inestimables sur la région. Les pays de l’ASEAN ont réaffirmé soutenir la politique « Une Chine », accordant de l’importance à la coopération, à l'existence mutuelle en paix, à la concurrence saine pour la paix, à la stabilité, au développement inclusif et durable.

Partageant les inquiétudes communes, le ministre vietnamien des A.E Bui Thanh Son a mis en relief l'importance du dialogue, la coopération à bonne volonté et la responsabilité pour la mise en œuvre des objectifs communs dont la paix, la sécurité, la stabilité, et le développement. Il a rencontré en plus ses homologues de Chine, du Japon, de République de Corée, de Russie, des Etats-Unis, d’Inde, d’Australie, du Canada… et le représentant de haut rang de l’UE en charge des politiques extérieures et de la sécurité.

Face à récentes évolutions de la région, Bui Thanh Son a réitéré la position du Vietnam en appelant aux parties à se retenir, à ne pas rendre complexe la situation, régler les désaccords et litiges par les mesures paisibles, respecter le droit international, la Charte de l’Onu et le Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).

A la conférence du Comité du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires (SEANWFZ), les pays se sont engagés à exécuter le Traité du SEANWFZ et à prolonger le plan de mise en œuvre le SEANWFZ en phase 2022-2026. Ils ont aussi décidé de d’accélérer les consultations avec des pays disposant d’armes nucléaires afin de signer le protocole du SEANWFZ. Lors du dialogue entre des ministres des A.E et des représentants du Comité intergouvernemental sur les droits de l’homme de l’ASEAN (AICHR), les ministres se sont félicités de l’AICHR en terme de déploiement du plan d’action en phase 2021-2025, encourageant l’AICHR à poursuivre les dialogues, insérer les droits de l’homme, notamment ceux concernant les groupes vulnérables, dans les piliers de la Communauté de l’ASEAN.

A cette occasion, les ministres des A.E de l’ASEAN ont assisté à la cérémonie de signature d’un document témoignant la participation au TAC du Danemark, de la Grèce, des Pays-Bas, d’Oman, des Émirats arabes unis et du Qatar./.

Réalisé par VI/AVI. Traduction : Diêu Vân