L’ASEAN demeure une destination attractive pour les IDE

29/03/2024

Dans le contexte où le commerce mondial a eu de nombreux impacts négatifs dues aux conflits géopolitiques, l’Asie du Sud-Est continue d’être une destination attractive pour les investisseurs étrangers.

Ces 30 dernières années, l'ASEAN a connu d'abondants investissements directs étrangers (IDE) grâce à son énorme potentiel de croissance, aux nombreux accords commerciaux signés et au processus de transformation structurelle... Cependant, le plus important est que les gouvernements des pays d’Asie du Sud-Est accordent une grande attention à l’attraction des IDE dans des domaines prioritaires tels que: la transition énergétique, l'économie numérique, le commerce de gros et de détail.



En 2022, les flux d’IDE dans la région de l’ASEAN ont atteint un niveau record de 224 milliards de dollars, soit 17 % du capital mondial des IDE. Une réussite d'autant plus remarquable qu'elle intervient dans le contexte d'une grave récession de l'économie mondiale. Des flux mondiaux de capitaux d'IDE ont connu une diminution de 12 % en raison d'innombrables défis tels que les conflits géopolitiques, la flambée des prix alimentaires et du prix de l’énergie,...



Alors que Singapour, la Malaisie et le Vietnam sont trois pays ayant des réalisations exceptionnelles dans le domaine technologique, l'Indonésie et la Thaïlande sont les deux principaux bénéficiaires dans le domaine des véhicules électriques. La Malaisie représente actuellement 45 % de la part de marché mondiale du secteur des semi-conducteurs. Outre le secteur manufacturier, le secteur des services financiers de l'ASEAN a également prospéré, mais reste principalement concentré à Singapour.



Ces dernières années, Singapour a toujours été en tête de la région en termes d’attraction des IDE, car son système juridique est extrêmement progressiste, complet, juste et transparent. Ce pays identifie trois domaines clés pour attirer les IDE, à savoir les nouvelles industries manufacturières, les exportations et la main-d'œuvre.

Le Conseil thaïlandais des investissements (BOI - Board of Investment) a publié des données montrant qu'en 2023, le pays a attiré 18,5 milliards de dollars d'IDE, soit une augmentation de 72 % en un an. La Thaïlande a offert de nombreuses préférences fiscales, telles que l'exonération et la réduction des taxes à l'importation sur les machines et équipements, de l'impôt sur les sociétés, de la taxe à l'importation sur les matériaux essentiels utilisés pour produire les biens exportés.

Située dans le parc industriel d’An Duong, du district An Duong, province de Hai Duong, la SARL Chee Yuen Vietnam Electronic Technology, entreprise à capitaux 100% taïwanais (Chine), produit toutes sortes de produits en plastique et de composants électroniques pour l'industrie de l'imprimerie. Photo: VNA

Selon les prévisions du FMI, avec une croissance du PIB de 6,1 % en 2024, le Cambodge deviendra l'économie à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est. Le pays a renforcé ses relations de coopération grâce à des accords de libre-échange avec la Chine et la République de Corée.

Les États-Unis sont le premier investisseur dans les projets en Asie du Sud-Est, suivis par la Chine, la République de Corée et le Japon… Ces pays ont investi dans le secteur manufacturier, un secteur important de la région.



Le Vietnam est également un point lumineux dans la région. “Le Vietnam est toujours un aimant pour les IDE grâce à de bas salaires, une main-d'œuvre abondante et formée, une population jeune, une proximité géographique de la Chine et le passage à une chaîne de valeur économique technologique élevée”, a déclaré Lawrence Yeo, PDG d'Asia BIZ Strategy (Singapour).

Notamment, les investisseurs ont tendance à rapprocher les chaînes de production/d'approvisionnement de leurs pays voisins ou des alliés (surtout après des conflits géopolitiques, obligeant les pays à choisir leur camp). Ce phénomène sera encore plus évident en 2024 et dans les années suivantes, lorsque les investisseurs recherchent la sécurité pour leurs investissements.

Conscients de l’importance d’attirer les IDE pour le développement socioéconomique, les pays d’Asie du Sud-Est continueront à déployer davantage de politiques de soutien aux investisseurs étrangers. En outre, ils ont pour objectif de construire un environnement commercial stable, un système juridique juste et efficace, non discriminatoire./.



Texte: Revue Vietnam Illustré

Photos: VNA

Graphique: Trong Hanh