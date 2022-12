L’ASEAN accroît l’envergure de ses relations avec ses partenaires

30/12/2022

Les 40e et 41e Sommets de l’ASEAN et les Sommets connexes avec les partenaires dont la Chine, les Etats-Unis, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, le Canada, l’Australie, les Etats-Unis… ont obtenu plusieurs résultats importants pour la région comme pour ses partenaires, marquant une année 2022 réussie pour l’ASEAN, dans l’esprit « ASEAN : Action- Régler ensemble les défis »

Concrètement, lors du 40e Sommet de l’ASEAN, les dirigeants des pays membres de l’ASEAN ont discuté du processus d’édification de l’ASEAN s’orientant vers une communauté de solidarité et d’indépendance. Lors du 41e Sommet, les réunions portaient sur les relations extérieures de l’ASEAN, la structure régionale, des problèmes régionaux et internationaux d’intérêt commun, affirmant le rôle et la responsabilité de l’ASEAN envers les problèmes régionaux et internationaux.

Dans cette conjoncture internationale et régionale complexe, les pays ont affirmé que l’ASEAN avait surmonté et surmontait toujours toutes les difficultés, continuait sa coopération. Alors que l’économie mondiale et régionale connaissent des difficultés, l’Asie du Sud-Est s’affirme avec une croissance prévue à 5,3% en 2022.

Le processus d’édification de la communauté de l’ASEAN lié au pilier Politique-Sécurité constitue une priorité des pays, et a obtenu le soutien et l'aide des partenaires. Particulièrement, la réunion a adopté la décision sur le développement du Consentement de 5 points concernant le Myanmar et la Déclaration sur la demande d’adhésion à l’ASEAN du Timor de l’Est.

Les chefs de délégation des pays de l’ASEAN et des dirigeants des pays partenaires posent pour une photo souvenir. Photo : AVI

Point notable, les dirigeants des pays de l’ASEAN ont approuvé la Déclaration d’établissement du Partenariat stratégique et complet ASEAN-Etats-Unis et ASEAN-Inde, ont donné leur accord de principe d’améliorer le Partenariat stratégique avec le Canada, ont pris note de la demande de la République de Corée et du Japon d’améliorer leurs relations avec l’ASEAN. Certains des partenaires ont fait part de leur souhait d’organiser les Sommets commémoratifs de l’ASEAN par exemple la célébration du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon en 2023 et ASEAN-Australie en 2024.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe au 2e Dialogue global ASEAN. Photo : Duong Giang/AVI

Une centaine de documents portant sur d'importants contenus ont été signées à la réunion dont la Déclaration célébrant le 55e anniversaire de la fondation de l’ASEAN, la Déclaration de la Vision de l’ASEAN « Surmonter ensemble les défis ». Ont été approuvés le Cadre de coopération avec des partenaires de dialogue, la Déclaration célébrant le 20e anniversaire sur la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC)….

Les 98% d’initiatives du Cadre de relance global de l’ASEAN sont déployés sur les cinq piliers que sont Santé-Sécurité humaine- Intégration économique-Transition numérique-Développement durable. Le Fonds de réponse au Covid-19 de l’ASEAN a déboursé plus de 10 millions d’USD pour l'achat de vaccins et le fera prochainement à hauteur de 7 millions d’USD pour acheter des vaccins contre la variole du singe.

Lançant l’Année de l’ASEAN 2023, le président de l’Indonésie, Joko Widodo, a reçu un marteau représentant la présidence tournante de l’ASEAN, et annoncé le thème « ASEAN - Envergure et centre de la croissance », ce pour édifier une communauté de l’ASEAN, améliorer la capacité et l’efficacité de son fonctionnement, ses relations avec ses partenaires, renforcer la solidarité et valoriser le rôle et la position de l’ASEAN dans la région et le monde./..

Texte : VI - Photos : Duong Giang: AVI - Traduction : Diêu Vân