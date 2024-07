L’art de la peinture sur verre inversé des Khmers

09/07/2024

Les Khmers ont une longue tradition culturelle consistant à orner leurs maisons de peintures sur verre à des fins de culte et de décoration. C’est grâce à ce besoin qu’est né l’artisanat khmer de la peinture sur verre inversé, qui est devenu un métier traditionnel transmis de génération en génération.

Selon Huynh Thi Soc Kha, une artisane qualifiée de Soc Trang, a expliqué que les peintures sur verre des Khmers sont inspirées de Bouddha, de paysages ou encore de pagodes. Cette forme d’art complexe requiert beaucoup de minutie, de patience, d’habileté et de sens esthétique.

Le processus de création d’une peinture sur verre implique une série d’étapes méticuleuses.

Des artisans qualifiés appliquent méticuleusement des couleurs vives sur des plaques de verre de différentes tailles. Il est remarquable que, bien que cela soit pratiqué depuis des siècles, le peuple khmer continue de créer ces peintures sur verre entièrement à la main, sans utiliser aucune machinerie.

Le processus de création implique une série d’étapes méticuleuses. Le peintre dessine directement sur une plaque de verre transparente. Tout d’abord, il place cette plaque de verre sur un dessin incluant les couleurs et un graphisme propre à cet art. Puis, il utilise un pinceau pour reproduire le dessin sur le verre. Après ça, il faut colorer les éléments dans l’ordre, du premier plan à l’arrière-plan et enfin la couleur du fond. Une fois que les couleurs sont secs, on utilise de la nacre et des paillettes dorées pour décorer le dessous de la peinture. Enfin, le peintre applique une couche de protection sur le tableau avant de l’encadrer.

Les peintures sur verre inversé sont bien colorées.

La peinture sur verre consiste à exécuter le travail de peinture au revers d'une plaque de verre. L’une des difficultés est de peindre le motif inversé, puis d'exécuter les détails avant le fond, le spectateur doit regarder l'œuvre terminée sur le côté non peint de la plaque de verre.

Parmi les différents thèmes, les peintures représentant le Bouddha sont considérées comme les plus difficiles. Capturer l'expression sereine du Bouddha, des yeux émouvants au doux sourire, nécessite la maîtrise d'artisans expérimentés.

Des visiteurs apprennent l'art de la peinture sur verre inversé des Khmers au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam.

Malgré les changements dans la vie moderne, notamment les conditions de vie et l’évolution des besoins, la peinture sur verre inversée des Khmers a perduré. Cela reste non seulement une forme d’art traditionnelle très appréciée, mais aussi une expression unique de la culture khmère. Conscients de son importance, les artisans ouvrent désormais des classes pour transmettre ce métier complexe aux jeunes générations, assurant ainsi la préservation et la promotion de ce patrimoine culturel./.

Texte: Ngân Hà/Revue Vietnam Illustré

Photos: Viêt Cuong/Revue Vietnam Illustré - Traduction: Hà Vu