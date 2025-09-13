La VNA, aux côtés du pays, entre dans une nouvelle ère

13/09/2025

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) (15/9/1945-15/9/2025), Vu Viet Trang, secrétaire du Comité du Parti et directrice générale de la VNA, a partagé sur les contributions importantes de la VNA à l’œuvre de construction et de défense de la Patrie, ainsi que sur ses grandes orientations afin de s’adapter aux changements technologiques et aux tendances de la communication, continuant à affirmer sa position en tant qu’agence de presse principale et d’organe de communication national dans la nouvelle étape.

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) (15/9/1945-15/9/2025), Vu Viet Trang, secrétaire du Comité du Parti et directrice générale de la VNA, a partagé sur les contributions importantes de la VNA à l’œuvre de construction et de défense de la Patrie, ainsi que sur ses grandes orientations afin de s’adapter aux changements technologiques et aux tendances de la communication, continuant à affirmer sa position en tant qu’agence de presse principale et d’organe de communication national dans la nouvelle étape. Photo: Van Diêp/VNA

Quatre-vingt ans aux côtés de la nation

* Journaliste : Madame la Directrice générale, durant 80 ans aux côtés du pays, quelles contributions importantes l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a-t-elle apportées à l’œuvre révolutionnaire, à la construction et à la défense de la Patrie ?

* Directrice générale Vu Viet Trang : Au cours de l’automne historique de la nation, le 15 septembre 1945, depuis la station d’émission de Bach Mai, « Viet Nam Thong tan xa » (VNTTX -Agence vietnamienne d’Information), organe de presse nommé par le Président Ho Chi Minh, a diffusé au monde entier la Déclaration d’indépendance ainsi que la liste des membres du Gouvernement provisoire en trois langues – vietnamien, anglais et français –, annonçant la naissance de la République démocratique du Vietnam. Cette date historique a constitué un jalon important dans le processus de formation, de construction et de développement de la VNA, et est devenue sa Journée traditionnelle.

Le 15 septembre 1945, depuis la station d’émission de Bach Mai, « Viet Nam Thong tan xa » (VNTTX-Agence vietnamienne d’Information), organe de presse nommé par le Président Ho Chi Minh, a diffusé au monde entier la Déclaration d’indépendance ainsi que la liste des membres du Gouvernement provisoire en trois langues – vietnamien, anglais et français –, annonçant la naissance de la République démocratique du Vietnam. Cette date historique a constitué un jalon important dans le processus de formation, de construction et de développement de la VNA, et est devenue sa Journée traditionnelle. Photo: VNA

Au cours des deux guerres de résistance contre le colonialisme français et l’impérialisme américain (1945-1975), ainsi que dans les combats pour défendre la frontière du Sud-Ouest, la frontière du Nord et dans l’accomplissement des missions internationales au Laos et au Cambodge, l’équipe de cadres, de journalistes et de techniciens de la VNTTX n’étaient pas seulement des journalistes mais aussi de véritables combattants. S’inspirant de l’enseignement du Président Ho Chi Minh adressé à la VNA : « Plus les informations sont rapides, plus la résistance remportera rapidement la victoire », ils étaient présents sur tous les chemins, tous les champs de bataille, à la fois participants aux combats et chargés de consigner les dépêches et les images historiques pour les fournir au Comité central du Parti, au Gouvernement et aux organes de presse. De son vivant, le président Ho Chi Minh consacrait souvent du temps à la lecture, à la rédaction de commentaires et à l’approbation directe des nouvelles et des articles diffusés par l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo: VNA

Les dépêches et les photographies de la Campagne de Dien Bien Phu en 1954, de la Conférence de Genève, de l’Offensive générale et du soulèvement du Printemps 1968, de la Campagne historique Ho Chi Minh en 1975…, ont marqué l’empreinte de l’esprit courageux des journalistes-combattants de la VNA. Le 30 avril 1975, la VNTTX a eu l’honneur de diffuser la dépêche de la victoire, marquant le moment de la libération du Sud, la conclusion victorieuse de la guerre de résistance contre l’impérialisme américain pour le salut national, et ouvrant une ère de réunification nationale, tout le pays s’orientant vers le socialisme.

Les reporters de l’Agence vietnamienne d'Information ont couvert directement la campagne de Điện Biên Phủ en 1954. Photo : VNA

Dans ce parcours, près de 260 journalistes, techniciens et employés de la VNA sont tombés héroïquement. Le journaliste Tran Kim Xuyen, premier responsable de la VNTTX, est tombé en 1947 dans la zone de Dam Sen, commune de Ngoc Son, district de Chuong My, province de Ha Tay (aujourd’hui quartier de Chuong My, Hanoï), devenant ainsi le premier martyr de la presse révolutionnaire vietnamienne.

En contribuant aux années glorieuses de la VNA durant la période de la résistance contre l’impérialisme américain pour le salut national, on ne peut manquer d’évoquer la place et le rôle de l’Agence de presse de Libération (TTXGP) – le prolongement de la VNTTX dans le Sud. Pendant 15 ans d’activités (1960-1975), la TTXGP, aux côtés de la VNTTX, a toujours marché de concert avec les soldats et le peuple dans chaque bataille, afin de produire des dépêches et des photographies reflétant la brutalité de la guerre ainsi que l’esprit patriotique des combattants de libération et de la population du Sud.

Après la réunification du pays, la VNTTX et la TTXGP ont été fusionnées sous le nom de VNTTX (ensuite rebaptisée Thong tan xa Viet Nam - VNA). Depuis lors, la VNA est entrée dans une nouvelle période de construction et de développement avec le statut d’agence de presse nationale, dotée d’un réseau de correspondants permanents couvrant toutes les provinces et villes du pays ainsi que de nombreuses représentations à l’étranger. L’appareil organisationnel, l’équipe de cadres, de journalistes, de rédacteurs et d’employés ont été renforcés, et les infrastructures techniques progressivement modernisées.

Durant la période de construction et de défense de la Patrie socialiste, ainsi que pendant l’ère du Renouveau, la VNA a continué de se développer vigoureusement sur tous les plans, remplissant efficacement sa mission d’organe d’information stratégique et fiable du Parti et de l’État ; constituant une source d’information officielle au service des organes de communication de masse à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; menant le combat contre les thèses erronées… et contribuant aux victoires glorieuses et historiques qui ont jeté les bases du processus de Renouveau du pays.

D’un rôle initial consistant uniquement à fournir dépêches et photographies aux organes de presse, la VNA a commencé à diffuser des informations directement au public, avec une série de publications ayant marqué le panorama médiatique de l’époque. En 1982, le journal The thao và Van hoa (Sports et Culture) a vu le jour. Ensuite, en 1983, ont été créés le Tuan tin tuc (Hebdomadaire d’actualités) et le Tuan tin Khoa hoc ky thuat và Kinh te the gioi (Hebdomadaire Sciences, Techniques et Économie mondiale). Au début des années 1990, ont été publiés Vietnam News, Le Courrier du Vietnam, Vietnam Law and Legal Forum, ainsi que Tin tuc buoi chieu (Nouvelles de l’après-midi) et le bulletin photographique Mien nui và Dan toc (Montagnes et Ethnies).

Le 19 août 1998, la VNA a inauguré le site www.vnanet.net, devenant ainsi l’un des premiers organes de presse au Vietnam à opérer sur Internet, mettant fin à 53 années de diffusion d’informations pour l’étranger par ondes courtes, depuis la première dépêche qui fut la Déclaration d’indépendance.

À l’entrée du XXIᵉ siècle, la VNA est devenue un complexe multimédia avec toutes les formes de journalisme : presse écrite, presse électronique, télévision, photo de presse, podcast et infographie, présente sur toutes les plateformes. Jusqu’à présent, le réseau de correspondants de la VNA ne couvre pas seulement toutes les provinces et villes du pays, mais est également implanté dans 30 localités stratégiques et clés à travers le monde, portant l’aspiration du Vietnam vers le monde et, en même temps, rapprochant le monde du Vietnam.

À la source de l’information, qu’ils soient confrontés aux dangers des catastrophes naturelles, des tempêtes et inondations, des épidémies, ou dans les zones de conflit brûlantes, sur les îles ou aux frontières reculées, les reporters de la VNA bravent les périls pour transmettre des dépêches et des images d’actualité brûlantes. L’engagement des journalistes d’agence, leur attachement étroit au peuple et au terrain, leur rôle pionnier dans l’application des technologies au processus de travail, ainsi que leur fidélité aux valeurs fondamentales du journalisme ont permis à la VNA de créer des productions journalistiques de qualité, couronnées aux plus hautes distinctions des prix de journalisme nationaux et internationaux.

La réorganisation de l’appareil et la transformation numérique sont les deux grandes vagues qui redessinent aujourd’hui le « courant » du journalisme moderne. Sur ce chemin, la VNA ne reste pas en marge, mais choisit d’affronter, de s’adapter et de prendre l’initiative de se dépasser. La mise en œuvre de la Résolution 18, dans sa phase initiale, n’a pas manqué de provoquer des chocs psychologiques. La fusion, la restructuration et la rationalisation des unités d’organisation ont été vécues comme une « opération chirurgicale majeure » pleine de préoccupations, mais nécessaire.

Grâce au partage et à la détermination, grâce aux efforts d’accompagnement des cadres et des employés, la direction de la VNA a transformé les défis en moteur, proposant des solutions appropriées, restructurant et fusionnant des unités pour en créer de nouvelles telles que le journal Tin tuc và Dan toc (Actualités et Ethnies), le journal Vietnam News and Law, le Centre de contenus numériques et de communication… Ces unités se sont immédiatement attelées à organiser efficacement leur fonctionnement interne, répondant à l’exigence d’assurer la continuité des missions politiques.

Au fil de 80 années aux côtés de la nation, la VNA a été reconnue par le Parti, l’État et le peuple, et a reçu trois titres de héros : Héros du Travail à l’époque du Renouveau (en 2001) et deux titres de Héros des Forces armées populaires (attribués à la VNA en 2005 et à la TTXGP en 2020), ainsi que de nombreuses distinctions prestigieuses : l’Ordre de l’Étoile d’Or, trois Ordres de Ho Chi Minh, deux Ordres de l’Indépendance de première classe...

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle, le Parti et l’État ont décidé d’attribuer à la VNA, pour la troisième fois, l’Ordre de Ho Chi Minh. Il s’agit là d’une distinction suprême du Parti et de l’État reconnaissant les contributions de la VNA à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation ; c’est également un rappel adressé à chaque cadre, journaliste et rédacteur de l’Agence de poursuivre leurs efforts pour remplir correctement les missions politiques, en servant efficacement la cause révolutionnaire du Parti et le besoin d’accès à une information exacte et opportune du peuple.

La VNA pionnière dans la transformation numérique, optimisant la production de l’information

* Journaliste : Madame la Directrice générale, comment la VNA s’adaptera-t-elle aux changements technologiques et aux tendances de la communication actuelles pour continuer à affirmer sa position dans le nouveau contexte ?

* Directrice générale Vu Viet Trang : En valorisant les résultats obtenus ces derniers temps, dans la nouvelle phase, la direction de la VNA a défini qu’elle dirigera et orientera la mise en œuvre efficace des programmes de travail, accomplira correctement les missions politiques, affirmera et élèvera le rôle et la position de la VNA dans le système de la presse révolutionnaire vietnamienne de la nouvelle époque.

La directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang pose une question au président russe Vladimir Poutine. Photo: Quang Vinh/VNA

En exécutant les directives du Premier ministre Pham Minh Chinh lors du 27ᵉ Congrès de l’organisation du Parti de la VNA pour le mandat 2025-2030, la VNA continuera de s’efforcer de promouvoir la glorieuse tradition de l’agence de presse nationale, de maintenir l’unité ; de développer la démocratie, de renouveler la pensée, de faire preuve de créativité dans la mise en œuvre des programmes et actions, afin d’être digne de la confiance du Parti, du peuple et de sa tradition glorieuse.

Par ailleurs, la VNA continue d’être pionnière, exemplaire, à l’avant-garde sur le front idéologique, en défendant le Parti, en protégeant le système politique, en servant les intérêts du pays et du peuple ; contribuant ainsi à la réalisation de deux missions stratégiques : construire et défendre la Patrie ; être pionnière dans l’application des sciences et des technologies, l’innovation, la transformation numérique et l’intégration internationale, en s’insérant dans l’œuvre révolutionnaire du Parti et du peuple.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm et le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping assistent à la cérémonie de signature de l'accord de coopération professionnelle entre l'Agence de presse vietnamienne (VNA) et l'Agence de presse Xinhua et de coopération en matière d'investissement entre les deux pays (Pékin, 19 août 2024). Photo : Tri Dung/VNA

La VNA a déterminé de continuer à se développer pour devenir une agence de presse nationale jouissant d’une haute réputation dans la région et dans le monde ; une source d’information officielle, exacte, fiable et riche au service du système médiatique et du public à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, obtenant une efficacité élevée dans la communication intérieure et extérieure, et dans le service de la direction du Parti et de la gestion de l’État ; disposant d’une infrastructure technologique moderne et d’une équipe de journalistes et rédacteurs de plus en plus professionnels ; créant une source de revenus stable.

La VNA a mis en place un centre de données, un système de serveurs, un réseau interne à haut débit, un réseau de transmission de données et par satellite, répondant à la production et à la distribution de l’information 24h/24 et 7j/7 au niveau national et international. En même temps, elle a modernisé son infrastructure, doublé sa capacité de traitement et de stockage, ainsi que la bande passante Internet. Le réseau de transmission de données spécialisé et le service de distribution de contenu (CDN) ont été optimisés ; le cloud computing et la technologie de sécurité multicouche ont été déployées, créant une infrastructure flexible, stable et hautement disponible.

La directrice générale de la VNA,Vu Viêt Trang a effectué la cérémonie de signature en ligne entre la VNA et l'agence de presse italienne ANSA (20 février 2023). Photo: An Dang/VNA



En particulier, la VNA renforcera et impulsera une transformation marquante dans l’accomplissement de sa mission d’information stratégique en tant qu’agence de presse nationale ; elle aura la capacité de produire et de fournir des produits journalistiques de qualité, couvrant pleinement tous les aspects de la vie politique, économique, culturelle, sociale, scientifique et technologique… ; elle sera une « banque » d’informations au service du travail de direction et d’orientation du Parti, de l’État, des organismes de recherche, du système de presse et de communication à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ; et elle sera en mesure de produire des produits journalistiques à large diffusion.

La VNA surmonte les défis, s’adapte en toutes circonstances

* Journaliste : Dans le nouveau contexte, à quels défis la VNA doit-elle faire face et quelles solutions pour les surmonter, Madame la Directrice générale ?

* Directrice générale Vu Viet Trang : Dans le processus de réalisation des objectifs clés, la VNA doit également affronter de nombreuses difficultés. Parmi eux, le défi le plus important concerne les ressources. Ces derniers temps, le budget autonome de la VNA a diminué de manière significative, alors qu’il faut encore consacrer une part limitée de l’investissement public au développement du système d’infrastructures techniques et technologiques. Le recrutement de nombreux jeunes employés répondant aux exigences du journalisme moderne se heurte également à des difficultés en raison de la restriction budgétaire.

De même, la VNA, comme de nombreux organes de presse nationaux et internationaux, doit faire face aux défis posés par les informations erronées, les fausses nouvelles, les informations générées par l’intelligence artificielle (IA). En raison du développement fulgurant des technologies numériques et de l’IA, les fausses nouvelles et les informations mensongères deviennent de plus en plus difficiles à contrôler, créant une situation où le vrai et le faux se confondent, entraînant une perturbation de l’information auprès du public...

Les difficultés sont ainsi nombreuses, mais la collectivité des journalistes de la VNA ne reculera pas devant elles. En réalité, les agents de presse ont toujours fait preuve d’unité, de responsabilité, de créativité et d’une grande capacité d’adaptation à toutes les circonstances.

En ce qui concerne les ressources humaines, des centaines de journalistes, rédacteurs et cadres de la VNA ont participé à des formations visant à améliorer leurs compétences professionnelles et techniques, tant à l’intérieur qu’à l’étranger, ainsi qu’à des cours de perfectionnement en théorie politique. Le partage des connaissances en journalisme moderne est réalisé de manière régulière et continue au sein de l’Agence. Grâce à cela, la VNA produit constamment de nombreuses œuvres journalistiques de haute qualité et diffuse en temps opportun des informations officielles et fiables sur de multiples plateformes, gagnant ainsi la confiance de la direction du Parti, de l’État, des ministères, des services et localités, et surtout celle d’un large public.

Les activités de coopération internationale ont également été renforcées dans une optique pratique et efficace, aidant la VNA à disposer de sources d’information plus diversifiées et à diffuser ses contenus d’information extérieure sur de multiples plateformes. L’ensemble des unités de la VNA s’efforcent d’accomplir, et d’accomplir avec excellence, les missions essentielles de la période actuelle et des années à venir, afin de servir efficacement la cause révolutionnaire du Parti, ainsi que les intérêts de la nation et du peuple.

Face aux exigences du développement scientifique et technologique, la direction de la VNA a orienté les unités d’information vers l’exploration et l’expérimentation de l’application des technologies modernes, en améliorant la capacité d’accès aux lecteurs. Les unités ont mis en place des produits intégrant la technologie, le journalisme de données, et certains produits associés à la réalité augmentée (AR), au 3D interactif (Interactive 3D)… Les productions journalistiques en 3D, avec interaction directe sur l’écran d’ordinateur ou par glissement tactile sur smartphone, ont apporté une expérience attrayante au public, en particulier aux jeunes.

La directrice générale adjointe de la VNA, Nguyên Thi Su avec des lecteurs dans l'espace d'exposition de la VNA lors de l'Exposition nationale des réalisations « 80 ans de parcours vers l'indépendance, la liberté et le bonheur » (2025). Photo : Minh Quyêt/VNA

La VNA enrichit ses sources de données ; améliore ses outils de traitement de données et tend vers la mise en place d’un écosystème de données partagé… Les données seront la base permettant au processus de transformation numérique d’apporter des résultats concrets, en créant des produits de qualité et attrayants. Désormais, le public ne souhaite pas seulement rechercher et lire des informations, mais également vivre de nouvelles expériences offertes par le journalisme moderne – ce qui constitue aussi une exigence posée à la VNA aujourd’hui comme pour les prochaines étapes.

Écrire la suite de l’histoire glorieuse d’un organe de presse héroïque

* Journaliste : La commémoration des 80 ans est un jalon important, en particulier dans le contexte de l’entrée du pays dans une nouvelle ère – une ère de progrès. Quel message souhaiteriez-vous partager à cette occasion, Madame la Directrice générale ?

* Directrice générale Vu Viet Trang : À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle de la VNA (15/9/1945 – 15/9/2025), au nom du Comité du Parti et de la direction de l’Agence, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux dirigeants de l’Agence à travers les époques, aux invalides, aux familles de martyrs, ainsi qu’aux générations de cadres, journalistes, rédacteurs, techniciens et employés de l’Agence qui ont consacré leur vie, offert leurs plus belles années, apporté de nombreux efforts pour construire et développer sans cesse la VNA.

Avec reconnaissance et respect, j’apprécie hautement les efforts, la persévérance, l’esprit d’engagement et l’attitude de travail pleine de responsabilité des journalistes de l’Agence. Chaque contribution est précieuse et contribue à offrir des productions journalistiques de qualité et marquantes, permettant à l’Agence d’accomplir correctement sa mission politique, de servir la cause révolutionnaire du Parti et le besoin d’accès à une information exacte et opportune du peuple.

Le secrétaire général du Parti Tô Lam, l'ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân et des délégués visitent l'espace d'exposition de la VNA lors de la cérémonie célébrant le 100e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 2025). Photo : Thông Nhât/VNA

La génération des journalistes d’aujourd’hui est fière du passé glorieux de ses aînés, et continue de marquer son empreinte dans la lutte pour la défense de l’indépendance, de la souveraineté, pour la protection de la base idéologique du Parti, ainsi que dans la construction et le développement du pays. Avec une tradition de résilience, un esprit d’innovation constant et une aspiration à aller plus loin, la VNA poursuivra ses efforts pour affirmer sa position en tant qu’agence de presse principale, d’organe de communication national et de centre d’information stratégique du Parti et de l’État.

Avec l’esprit de « la VNA, aux côtés du pays, entre dans une nouvelle ère », je crois fermement que l’ensemble des cadres et employés de la VNA continueront à s’unir, à se renouveler avec détermination, à améliorer l’efficacité du travail, à accomplir avec excellence la mission d’information, à bien assumer leur rôle de combattants sur le front de l’information, et à écrire ensemble la suite de l’histoire glorieuse de l’agence héroïque à la nouvelle ère.

* Journaliste : Nous vous remercions vivement, Madame la Directrice générale./. - VNA/VI