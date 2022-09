La ville de Nha Trang, une perle au bord de la mer

28/09/2022

La ville de Nha Trang est le centre politique, économique et culturel de la province de Khanh Hoa (Centre). La ville est considérée comme le pays du bois d’Agar et de nids de salanganes. Avec ses paysages pittoresques et splendides, la baie de Nha Trang est devenue la 2e baie du Vietnam, après celle d’Halong, reconnue parmi les plus belles baies du monde. Nha Trang se distingue par ses sites historiques et culturels fortement inspirés par la civilisation Cham. Ville côtière, la ville est devenue une des stations balnéaires fascinant le plus les touristes, notamment les étrangers.

Un coin de la ville balnéaire de Nha Trang, province de Khanh Hoa. Photo : Hoang Ha/VI

Une ville antique au bord de la mer

A Nha Trang, outre la visite de magnifiques sites marins, les touristes ont l’occasion de découvrir des sites historiques et culturels célèbres inspirés de différentes architectures. Située dans une position importante dans l’histoire du royaume du Champa, elle préserve notamment l’ensemble des tours de Ponagar.

Selon les chercheurs, l’ensemble se répartissait sur trois étages. Le rez-de-chaussée comprenait une petite tour faisant figure d’entrée. Le deuxième étage, appelé Mandapa (maison d’hôtes), était l’endroit où les pèlerins pouvaient se reposer et préparer les offrandes et costumes avant de pratiquer le rite. Le troisième est aujourd’hui le lieu où trônent quatre petites tours entièrement bâties en briques, dont la tour de Ponagar qui est la plus remarquable et la plus élevée.

Voie menant aux tours Ponagar. Photo : Dô Tuân Ngoc

Nichées sur la colline de Cù Lao dans la province de Khanh Hoa, les tours de Ponagar ont été construites du VIIIe au XIIIe siècle, lorsque l’hindouisme était la religion la plus pratiquée dans l’ancien Royaume de Champa au Vietnam. Sur la façade des tours se trouvent des statues en terre cuite représentant des déesses-mères, des fées et d'autres animaux tels que sambar, oie ou encore lion.

La tour de Ponagar est consacrée au culte de la déesse-mère éponyme. Selon la légende, une déesse-mère nommée Thiên Y A Na (ainsi appelée par les Vietnamiens) est descendue du ciel et a enseigné aux habitants la riziculture, l’élevage des chenilles ainsi que la production de soie. Les habitants de la côte centrale du Sud et des hauts plateaux du Centre ont ainsi toujours été reconnaissants envers ses bienfaits.

La tour, d’une hauteur de 23 m, comprend quatre étages. À l’intérieur trône une statue de la déesse-mère en granit noir, de 2,6 m de haut, assise sur un socle de pierre en forme de lotus, le dos appuyé sur un grand bloc plat de pierre en forme de feuille de bodhi. Cette statue est considérée comme un chef-d’œuvre de la sculpture Cham. Les trois autres tours sont dédiées au dieu hindou Shiva et à ses deux fils, Skanda et Ganesha.

La cathédrale du Christ-Roi de Nha Trang se situe dans la rue Thai Nguyên, dans le centre-ville. Son nom officiel est Christ-Roi, mais les locaux l’appellent Da (pierres) ou Nui (Montagne). La cathédrale fut construite en 1928, c'était à cette époque une terre sauvage. Les Français vinrent à Nha Trang, coupèrent la montagne Hon Mat en deux. Sur la moitié à l’ouest fut construite la cathédrale sur une superficie de 4.500 m². Terminé en décembre 1941, l’ouvrage fut baptisé Nui. La cathédrale conserve de nos jours son architecture gothique originelle, et accueille de nombreux visiteurs tant vietnamiens qu'étrangers.

D’une longueur de 10 km, la plage de Nha Trang, en forme de croissant de lune, longe la baie aux eaux turquoises. C'est le premier choix des touristes souhaitant jouir d’un air marin pur.

A la découverte de la baie de Nha Trang

A Nha Trang, le touriste ne manque jamais l’occasion de découvrir la baie de Nha Trang ou baie Binh Cang, considérée comme le paradis du tourisme marin au Sud du Nam Bo. Située au sud de la ville, d’une surface d’eau totale de 24.965 ha, la baie abrite 19 îles. La plus grande est Hon Tre, d’une superficie de 3.250 ha, et la plus petite, Hon Ngoc, 4 ha.

La baie de Nha Trang figure parmi les 29 baies les plus belles du monde. En plus de cela, elle est réputée pour son écosystème tropical typique, extrêmement rare, et ses récifs de coraux qui abritent des centaines d’êtres marins colorés.

La plage de Hon Nôi. Photo :VI

L’île Hon Mun recèle la biodiversité maritime la plus importante d’Asie du Sud-Est. Selon les recherches, 350 espèces de coraux, plus de 230 de poissons, 112 de mollusques, autant de crustacés, 69 d’algues… y ont été répertoriées. Elle propose aux touristes des services de plongée et un périple impressionnant au fond de la mer dans un sous-marin aux parois transparentes.

L’île aux salanganes de Hon Nôi est aussi une destination incontournable. Là, le touriste a l’occasion de visiter le temple dédié aux pères du métier d’exploitation de nids de salanganes, d’écouter l’histoire du métier, de regarder les nids accrochés aux falaises…ou de nager dans des eaux cristallines.

Particulièrement, abritant le complexe de distraction et de villégiature de premier plan d’Asie du Sud-Est Vinpearl Nha Trang, l’île de Hon Tre est considérée comme le paradis de distraction et de villégiature de la baie Nha Trang.

D'une longueur totale de plus de trois km, la tyrolienne reliant Nha Trang à l’île de Hon Tre a été officiellement reconnue comme la plus longue du monde. Elle dépasse plusieurs autres tyroliennes populaires dans la région : la Mega Zipline Santos à Singapour et Dahilaya aux Philippines. De la tyrolienne, le touriste a une vue panoramique magnifique sur la baie de Nha Trang aux eaux bleues.

En termes de distraction, le Tata Show de Vinpearl Nha Trang est un chef-d'œuvre multimédia, le premier du genre au Vietnam. Ce spectacle promet de devenir l'un des meilleurs souvenirs pour les touristes. A ne pas manquer aussi la colline Van Hoa, un jardin de milliers de magnifiques fleurs.

Les touristes en vacances au complexe Vinpearl sur l'île de Hon Tre peuvent désormais réserver un voyage passionnant au fond de la mer dans un grand sous-marin aux vitres transparentes pouvant contenir jusqu’à 22 personnes.

Dénommé Vinpearl Submarine Nha Trang, long de 15,4 m de long et d'un poids de 55 tonnes, il fonctionne à l’électricité et ne pollue donc pas l’environnement marin. Ce sous-marin peut atteindre 100 m de profondeur. Les visiteurs sont assis dans le compartiment intérieur et peuvent se tenir debout. L’expérience extraordinaire dans ce sous-marin encourage tout le monde à préserver l’environnement marin.

Le touriste peut jouer à l’aquarium à des centaines de jeux aux normes internationales, profiter d'un centre des conférences, d'un théâtre, d'un centre gastronomique et de loisirs.

Avec sa position spéciale, Hon Tre protège la baie Nha Trang du vent et des grands flots venus de la mer. Le touriste se doit de séjourner au complexe de villégiature 5 étoiles Vinpearl et de profiter des services de luxe aux normes internationales, dont un terrain de golf 18 trous, ou encore le parc à thème VinWonders Nha Trang avec des centaines de jeux dont une tyrolienne cumulant trois records nationaux.

Nha Trang poursuit sur sa voie de développement moderne et dynamique, change d’un jour à l’autre, se renouvelle constamment. La jolie ville balnéaire impressionne et laisse de fortes impressions aux touristes, qu'ils n’oublieront jamais./ .

Le complexe de villégiature VinPearl sur l’île de Hon Tre. Photo : Hoang Ha/VI

Texte : Thông Hai – Photos : Hoang Ha, Dô Tuân Ngoc et archives. Traduction : Diêu Vân