La victoire de Dien Bien Phu à travers des perspectives internationales

07/05/2024

La glorieuse victoire de Dien Bien Phu, qui résonna à travers les cinq continents et ébranla le monde, a toujours sa valeur dans le processus historique mondial selon des scientifiques et d'universitaires prestigieux du monde entier.



La victoire de Dien Bien Phu a inspiré les peuples colonisés



Touristes lors de l'exposition photographique thématique «De Dien Bien Phu en 1954 à Hanoï - Dien Bien Phu aérien 1972». Photo : VNA

Il y a 70 ans, sous la direction du Comité central du Parti, notre armée et notre peuple ont organisé et mené la bataille stratégique décisive de Dien Bien Phu. La victoire fut un événement important, porteur d'une grande signification et d'une grande époque, qui obligea l'adversaire à signer les Accords de Genève, mettant fin à la guerre et reconnaissant l'indépendance des trois pays d'Indochine.

Selon Pedro De Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam, cette victoire a produit un grand effet sur la lutte contre les peuples colonisés du monde entier. Il a souligné que dans le sillage de cette glorieuse victoire du peuple vietnamien sur les troupes françaises, entre 1954 et la fin des années 1960, plus de 40 nations regagnèrent leur indépendance.



Exposition thématique «Thanh âm cuôc chiên» à l’occasion du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu à Hanoi. Photo : VNA

«La victoire de Dien Bien Phu fut le résultat de la convergence de nombreux facteurs, dont le leadership du Parti communiste du Vietnam, avec la vision du Président Hô Chi Minh et le commandement du général Vo Nguyen Giap. Hô Chi Minh a conçu la guerre de résistance contre le colonialisme français comme une lutte armée avec la participation de tous les peuples opprimés.», a affirmé Pedro De Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam.

Alberto Anaya Guitiérrez, secrétaire général du Parti travailliste mexicain (PT), a déclaré : «Cette grande victoire a ouvert une nouvelle page dans l'histoire du mouvement révolutionnaire international et constitué également une grande source d'encouragement pour les mouvements de lutte pour l'indépendance dans d'autres pays du monde.»

Alain Ruscio, un historien français et ancien correspondant du journal L’Humanité au Vietnam, a consacré beaucoup de travail à la colonisation française en Indochine et à la guerre d'Indochine. Il a publié plusieurs livres sur Dien Bien Phu comme : La guerre française d’Indochine, Vo Nguyen Giap - Une vie, Dien Bien Phu - Mythes et réalités… D'après lui, Dien Bien Phu, 70 ans après, est toujours d’actualité.

À ce jour, la majorité des vétérans français qui ont combattu en Indochine, notamment ceux qui étaient sur le féroce champ de bataille de Dien Bien Phu, n’y sont plus. Cette terre renferme à la fois l'amour et la douleur des soldats qui ont vécu les horreurs du champ de bataille. Soixante-dix après cette campagne qui a marqué l'histoire mondiale, les souvenirs traumatisants d'autrefois ont laissé place à un amour particulier pour cette terre. Avant de quitter ce monde, les anciens soldats français souhaitent simplement reposer avec une poignée de cette terre ramenée du champ de bataille. C'est pourquoi, à chaque visite sur place, le général Philippe de Maleissye, président de l'Association nationale des anciens prisonniers internés et déportés d'Indochine (ANAPI), rapporte un peu de cette terre pour l'offrir à ses compagnons anciens combattants en Indochine, afin de réaliser leur dernière volonté. Il a expliqué: «Je ramène de la terre pour la donner à mes amis qui désirent l'avoir en raison de leur attachement profond à cette terre, comme une sorte de relique, un témoignage historique.»



Victorie de la solidarité prolétarienne

La victoire de Dien Bien Phu est devenue une étoile brillante du mouvement de libération nationale, et un signe de l’effondrement du colonialisme. Le Vietnam a également reçu un soutien et une aide très précieux de la part d'amis internationaux, tant matériellement que spirituellement. Selon les statistiques publiées sur le Journal Lao dong (Le Travail), «de mai 1950 à juin 1954, le Vietnam a reçu 21 517 tonnes d'aide, dont des armes, des munitions, de la nourriture, des véhicules de transport, des produits médicaux militaires, du matériel militaire... d'une valeur totale de 37 millions de roubles de l'Union soviétique, de Chine et d’autres pays démocratiques.»



Des touristes au Musée historique de la victoire de Dien Bien Phu. Photo : VNA

Ezequiel Ramoneda, coordonnateur du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est de l'Institut de relations internationales de l’Université nationale de La Plata, en Argentine, a affirmé que la victoire du peuple vietnamien à Dien Bien Phu était un symbole du mouvement de libération des peuples colonisés, opprimés et exploités dans le monde. En outre, la grande solidarité et la détermination du peuple vietnamien ont été promues au plus haut niveau.

En évaluant la grandeur et la signification de cette victoire, le président Ho Chi Minh a affirmé : «Pour la première fois dans l'histoire, un pays pays colonisé petit et faible a vaincu une puissance coloniale. C'est une victoire glorieuse pour le peuple vietnamien et en même temps une victoire pour les forces de la paix, de la démocratie et du socialisme dans le monde.»./.

Des enseignants et des enfants de l'école maternelle Nam Thanh, ville de Dien Bien Phu, visitent le cimetière des martyrs de la colline A1. Photo : VNA