La vénérable maison communale de Thông Tây Hôi

La maison communale de Thông Tây Hôi est devenue un vestige national architectural, artistique, culturel et historique.

Située à Hô Chi Minh-Ville, dans le 11e quartier de l’arrondissement de Go Vâp, la maison communale de Thông Tây Hôi est depuis longtemps connue comme la plus ancienne du Sud. Malgré les vicissitudes du temps, elle est toujours un lieu de conservation de nombreuses valeurs culturelles et religieuses de la nation en plus des valeurs uniques de l'architecture traditionnelle.

La maison communale de Thông Tây Hôi a été construite par des immigrants originaires de Nghê An en 1679. Ce n'est qu'en 1883 que le temple de Thông Tây Hôi a été construit selon l'architecture actuelle.

La maison communale de Thông Tây Hôi est dédiée au culte de deux génies, Dông Chinh Vuong et Duc Thanh Vuong, deux fils du roi Ly Thai To (974-1028). Elle garde la structure des maisons communales du Sud du 19e siècle et fait face à l'Est avec un porche à trois entrées (Tam Quan) et une cour large. Elle se compose de trois parties dont un sanctuaire à l'architecture impressionnante. Cette bâtisse comprend deux maisons superposées où se trouvent les autels des deux génies. Toutes les extrémités des charpentes et chevrons du sanctuaire sont finement sculptées avec des motifs de dragons, de branches d’abricotier. Sur le toit trône deux dragons en céramique à émail vert flanqués de la lune.

La maison de réunion ou “hôi so” est le bureau du conseil exécutif, où sont reçus les invités et préparés les cérémonies. Elle mesure 12 m de large, 19 m de long, 4,2 m de haut. Un mur le sépare de l'entrepôt.