La technique du batik à l'honneur au Musée des Femmes du Vietnam

28/02/2024

Du 10 au 11 novembre 2023, au Musée des Femmes du Vietnam (à Hanoï), l'événement intitulé « Sap ong-Sac chàm » (Cire d'abeille - Indigo), avec la participation d'artisanes de l'ethnie Mông (province de Hoa Binh) et de l'ethnie Dao (province de Cao Bang) a attiré beaucoup l'attention du public. L'événement était l'une des activités de communication dans le cadre du Projet 8 du Musée des Femmes du Vietnam afin de diffuser les valeurs culturelles et bonnes pratiques des femmes des minorités ethniques, en vue d'un développement durable des communautés ethniques.

L’événement intitulé « Sap ong-Sac chàm » (Cire d'abeille - Indigo) s’est déroulé du 10 au 11 novembre 2023, au Musée des Femmes du Vietnam (à Hanoï).

Grâce à leurs mains habiles et à une riche imagination, les femmes d'ethnies minoritaires utilisent des ingrédients naturels pour dessiner à la cire d'abeille des motifs sur du tissu, ce qui est appelée la technique du batik. Cette technique unique et créative est couramment appliquée sur les costumes des femmes Mông et Dao Tiên.

Pour les femmes Mông, l'outil de dessin est un stylet à manche en bambou avec une petite pointe en cuivre à bord arrondi à chaque extrémité, qui peut contenir de la cire d'abeille fondue provenant de ruches sauvages. Pendant le processus de dessin, l’artisane s'assoit près d'un bol de cire toujours posé sur le poêle afin d'éviter que la cire ne durcisse. Quant aux femmes de l'ethnie Dao Tiên, elles utilisent des cadres d'estampage triangulaires pour créer les motifs ou de petits tubes de bambou pour créer des formes circulaires. Après avoir fini de dessiner, elles attendent que la cire sèche. Le tissu est ensuite trempé dans un bain d'indigo puis séché au soleil et ce processus est répété plusieurs fois. Il est important de manipuler le tissu avec douceur et précaution pour éviter que les motifs en cire d'abeille ne se fissurent, garantissant ainsi des motifs nets. Nguyên Thi Tuyêt, directrice du Musée des femmes du Vietnam, a déclaré que cet événement était l'une des activités visant à diffuser largement les valeurs culturelles traditionnelles.

En participant à l'événement, des visiteurs ont pu expérimenter la technique du batik avec des artisanes Mông et Dao Tiên. De plus, ils ont eu également l'occasion de découvrir la beauté de cet art à travers l'exposition de photos « Sap ong-Sac chàm » (Cire d'abeille - Indigo), d'essayer des costumes traditionnels Mông et Dao. « Nos costumes ethniques ne disparaîtront jamais car ils nous suivent toute la vie. La technique du batik continuera de se perpétuer de génération en génération », a affirmé Bàn Thi Liên, une femme Dao Tiên de la province de Cao Bang. Elle a espéré également que ses traditions se répandraient partout, dans tout le pays. /.