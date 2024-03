La salade aux jeunes bourgeons de chit, un plat original de l’ethnie Công

21/03/2024

Le district de Muong Te a de 14 communes et chefs-lieux où vivent dix ethnies minoritaires dont les Cong sont l’une des cinq ethnies particulièrement en difficulté. Ils vivent pour la plupart dans la commune de Nam Khao avec plus de 1.000 personnes. Bien que la population Cong soit très peu, elle préservent toujour les valeurs culturelles, ses us et coutumes, particulièrement les plats traditionnels.

Le chit (Thysanolaena latifolia) est une grande plante herbacée ressemblant à du roseau, appelée en français "bambou à balais", "herbe tigre" ou "herbe à balais", car ses inflorescences en panicules sont récoltées dans plusieurs pays d'Asie pour produire des balais.

Ingrédients principaux: jeunes bourgeons de chit, fruit du crapaud, coriandre…

Jeunes bourgeons de chit

La salade aux jeunes bourgeons de chit est un plat très populaire et typique de l’ethnie minoritaire Công du district de Muong Te, province de Lai Châu (Nord). La cuisine de l’ethnie Công est fine et diversifiée avec des salades, des poissons et viandes fermentées ou séchées pour consommation à long terme.



Selon les anciens, autrefois, les Công lorsqu’ils allaient aux champs, récoltaient des bourgeons de chit. Puis, ils les apportaient à la maison, les cuisinaient, ajoutant du fruit de crapaud (ambarella), de la coriandre... Et c'est ainsi qu'est né ce plat.

Pour préparer la salade aux jeunes bourgeons de chit, les Công choissent des jeunes bourgeons, souples et de couleur verte pâle. Ils sont lavés puis immergés dans de l’eau avec du sel. Puis on les rince, on les ébouillante légèrement, puis on ajoute de la sauce préparée avec du nuoc mam, du sucre, des citrons, du piment, de l’ail, des cacahuètes, des fines herbes.

La salade a un goût aigre-douce, piquant et succulent. Le plat est consommé avec du riz ou des vermicelles de riz. Ce plat est incontournable dans un repas traditionnel de l’ethnie Công. Les touristes venant dans le district de Muong Te sont tous surpris par ce plat unique de Lai Châu et ne ratent pas l’occasion de le déguster.



La salade de chit est consommée en tant qu’entrée dans les banquets. Ce plat est non seulement succulent, mais aussi très nutritif, rafraîchissant et détoxifiant./.

Texte et photos : Công Dat. Traduction : Diêu Vân