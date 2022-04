La renommée de la troupe Nhon Nghia Duong de danse du lion et du dragon

Le spectacle « Lan len mai hoa thung » fait toujours forte impression sur les spectateurs. Photo : Thông Hai/VI

Dès les années 1930-50, de nombreuses troupes de danse du lion et du dragon ont vu le jour dans la région de Cho Lon à Ho Chi Minh-Ville telles que Nhon Nghia Duong, Lien Nghia, Thanh Lien, Lien Huu... Cependant, celle de Nhon Nghia Duong est la plus ancienne de Saigon.

La naissance de cette troupe est associée au Maître Luu Hao Luong. En 1936, il la fonda pour enseigner les arts martiaux de Chu Gia Quyen. Luu Hao Luong fut le premier disciple du Maître Zhou bao, connu comme l’un des « Cinq Tigres des Zhou » en Chine. C'est ainsi qu'il nomma sa troupe « Chu Quan Nhon Nghia Duong ».

A cette époque, la troupe comptait 15 membres actifs qui pratiquaient quotidiennement les arts martiaux et la danse du lion. Ils se produisaient le plus souvent pour le Nouvel An lunaire et pour d'autres festivités religieuses ou culturelles. De plus, ils ont collaboré avec d’autres troupes pour organiser des spectacles afin de collecter des fonds pour les hôpitaux, les écoles, les secours en cas de catastrophe...

La troupe Nhon Nghia Duong compte actuellement une centaine de de membres âgés de 15 à 40 ans qui pratiquent la danse du lion et du dragon chaque jour avec enthousiasme. Tous travaillent dur pour être au sommet de leur art.

Préparation avant le spectacle de la troupe Nhon Nghia Duong. Photo : Thông Hai/VI

Né en 1950, le Maître Luu Kiem Xuong est devenu le doyen de la Nhon Nghia Duong depuis 1971. Il a déclaré que « de grandes performances» ont porté la Nhon Nghia Duong au sommet des arènes de danse du lion et du dragon : Sư tử hí cầu (Lion jouant avec balle - Médaille de bronze aux Jeux en salle de l'Asean 2007 à Macao-Chine) ; Danse du Lion à vitesse (Médaille de Bronze à la 5ème compétition internationale de Danse du Lion à Fujian, Chine; Médaille d'argent aux 3ème Championnats d'Asie à Bali, Indonésie). En plus des performances collectives, certains des élèves de la Nhon Nghia Duong ont également apporté la gloire à cette troupe. Le maître Luu Hoan Phi (né en 1977, fils aîné de Luu Kiem Xuong) a exécuté le 6 janvier 2005 la performance d'escalade du lion d’une hauteur de 15 mètres dans le stade du 8e arrondissement, établissant un record national.

Les spectacles de la troupe Nhon Nghia Duong attirent toujours un public nombreux. Photo : Thông Hai/VI Des spectacles impressionnants de la troupe Nhon Nghia Duong. Photo : Thông Hai/VI

De nombreux élèves de Nhon Nghia Duong se sont installés à l'étranger où ils ont introduit et développé les danses du lion et du dragon dans de nombreux pays comme les États-Unis, l'Australie, la France, l'Allemagne... Toutes les troupes à l’étranger sont nommées Nhon Nghia Duong pour leur rappeler leur lieu d'origine et promouvoir la réputation de leur troupe./.

Texte et Photos: Thông Hai/VI - Traduction: Hà Vu

- Traduction: Graphique: Trong Hanh