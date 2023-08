“La quintessence du Vietnam” inscrite sur le jade

17/08/2023

Hông Trang (Hanoi), collectionneuse de pierres précieuses, a un étrange amour pour le jade. Elle est passionnée par la collection de pierres précieuses depuis plus de 15 ans. Hông Trang a travaillé dur pour transformer des pierres de jade en accessoires et en bijoux. Ces dernières années, elle a recherché et collecté avec diligence des milliers de pierres de jade sculptées, sur le thème “L'essence du Vietnam sur le jade”.

Hong Trang à contacter de nombreux collectionneurs et artisans de l'étranger afin d'acquérir des produits en jade uniques.

Hông Trang est tombée amoureuse du jade à l'âge de 18 ans, lorsqu'elle a reçu de sa grand-mère son premier bracelet. Elle s'est ensuite rapprochée de personnes partageant le même intérêt pour augmenter ses connaissances sur cette pierre précieuse.

Avec de nombreuses années de recherches et d'exploration du jade, Hông Trang a réussi à nouer des liens avec de nombreux collectionneurs et artisans du Myanmar, où se trouvent de célèbres mines de cette pierre gemme très dure. Elle a réussi à transmettre “l'essence du Vietnam” en taillant dans le jade des images typiquement vietnamiennes.

Parmi les collections de Hông Trang, la plus remarquable est celle dénommée “Lotus”, réalisée en collaboration avec d’autres artisans talentueux. Une cliente française, Camille Lavirotte, a été fascinée par ses sculptures de jade rares et a fait l'éloge des capacités de joaillière de Hông Trang.

À un client danois, Erich Muller, elle a expliqué la signification d’un collier de jade, inspiré des anciennes pièces de monnaie vietnamiennes. Elle lui a aussi présenté la tour de jade à neuf étages, inspirée de la tour du Pinceau (Thap But) à l'entrée du temple Ngoc Son...

Elle a produit d'innombrables modèles de bijoux comme bracelets, colliers, boucles d'oreilles, broche de cheveux, … pour enrichir sa collection. Elle essaie toujours de rendre sa collection de plus en plus imprégnée de l'identité vietnamienne, afin de diffuser les valeurs culturelles de son cher pays non seulement aux amis vietnamiens et étrangers mais aussi à tous ceux qui ont le même intérêt pour les objets en jade.

Hông Trang souhaite organiser des activités d’échanges autour du jade. De plus, elle créera également plus de collections pour exprimer les rêves et les aspirations des jeunes Vietnamiens./.

Texte: Bích Vân - Photos: Khanh Long - Traduction: Hà Vu