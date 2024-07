La professeure-docteure Vu Thi Thu Ha, le « sorcier » des catalyseurs

04/07/2024

La nouvelle génération de catalyseurs ECOAL et FNT6VN, fabriqués par Vu Thi Thu Ha, la professeure-docteure et chef adjointe de l’institut de la Chimie et l’Industrie du Vietnam, directrice du laboratoire clé nationale sur l’industrie de raffinage pétrochimique (Keylab PRT), promet de donner un nouvel élan à des industries utilisant des carburants fossiles liquides, solides et gaziers du Vietnam pour leur qualités : économique en carburants et faibles en émissions de gaz

Vu Thi Thu Ha, professeure-docteure, chef adjointe de l’institut de la Chimie et l’Industrie du Vietnam, directrice du laboratoire clé nationale sur l’industrie de raffinage pétrochimique (Keylab PRT)

Histoire des “catalyseurs”



Le fait que la cimenterie Tân Thang ait pu économiser chaque année, grâce aux additionnels ECOAL, près de 170 milliards de dongs de frais d’achat de carburants, a attiré l’attention des professionnels de la cimenterie du Vietnam. Plusieurs délégations de techniciens de l’ensemble du pays sont venues visiter l’établissement et se renseigner sur l’utilisation des catalyseurs.

La professeure-docteure Vu Thi Thu Ha est l’auteur d’une quarantaine de brevets attribués par le Vietnam et les Etats-Unis, et aussi est l’une des femmes scientifiques les plus jeunes ayant gagné le Prix Kovalevskaia (en 2011).

L’application des recherches scientifiques dans la société est la chose la plus importante à s'intéresser, cependant la chose à laquelle la professeure Ha s'intéresse le plus, ce sont les « catalyseurs » qui décident du succès d’une recherche scientifique sur le marché. Selon elle, le premier « catalyseur » est la coopération entre les associés du projet de recherches sur les additionnels ECOAL avec la société par actions du ciment Tân Thang, qui offre au professeur Ha et à ses associés l’occasion d’appliquer les résultats de recherche en laboratoire au processus de production d’une société privée. Le deuxième « catalyseur », ce sont les ingénieurs qui selon elle sont « des gens d’excellence qui maîtrisent parfaitement les technologies ».

Une scientifique active dans les labos comme sur le marché

Le laboratoire clé national sur l’industrie de raffinage pétrochimique (National Key Laboratory on Petrochemical Refining Technology - Keylab PRT) est l’un des 17 laboratoires clés du pays. Keylab PRT, munies des équipements modernes, répond aux normes régionales et internationales, crée des produits scientifiques qui rattrapent le niveau des pays de la région et du monde. Un succès en grande partie imputable aux contributions de la professeure Ha. Selon elle, les brevets d’intervention au Vietnam ne rapportent pas d’argent, et elle et ses associés ont choisi le moyen de fabriquer des produits satisfaisant les normes juridiques à écouler sur le marché.

Elle a dû emprunter de l’argent sur gages pour avoir les moyens financiers de réaliser un ouvrage scientifique, ce qui montre sa responsabilité, sa passion pour les sciences et sa détermination à suivre jusqu’au bout ses recherches. Selon le professeur Ha, la branche des catalyseurs est au cœur des recherches de Keylab PRT, qui ne fait que des études fondamentales sur les produits rattrapant les nouvelles tendances du monde. En pour les produits qui jouent un rôle important pour le développement du Vietnam, à caractère original ou innovant, la professeure Ha a affirmé qu'elle irait jusqu'au bout pour créer des produits à écouler sur le marché./ .

Son point de vue sur les femmes scientifiques est très original: au travail, elle ne pense pas qu’elle est femme, elle ne pense qu'a bien travailler, à avoir de la passion pour les sciences. «Ce n'est lorsque que je ne peux pas porter une chose lourde, et que je doit demander l’aide d'un homme, que je pense que je suis une femme !», a partagé la professeur Ha.