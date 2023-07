La procession du palanquin du village de Giang Cao

07/07/2023

La procession du palanquin du village de Giang Cao, commune de Bat Trang, (Hanoi), se déroule les 15e et 16e jours du deuxième mois lunaire, ce pour exprimer la reconnaissance envers les génies tutélaires du village.

La fête se déroule avec plusieurs activités animées à savoir les processions du drapeau du génie, du palanquin, la cérémonie d'allumage des baguettes d’encens,... La scène la plus attendue est la procession du palanquin des génies tutélaires du village.

Les villageois du village de Giang Cao participent à la procession du palanquin des génies tutélaires

Au temple de Giang Cao quatre dieux sont honorés, Phung Son, Phung Di, Hai Nuong et Ty Nuong. Lors de la fête, une procession des brûle-parfums de ces génies a lieu.

Comme le village de Giang Cao était autrefois une région agricole, selon la tradition, la fête se compose de la procession de l’eau. Elle part de la maison communale, prend un bateau pour venir en pleine rivière afin d'y puiser de l’eau la plus pure, la rapporter à la maison communale et faire le culte. Ce rite vise à exprimer la reconnaissance envers les dieux, le souhait des villageois pour des récoltes abondantes et une météo favorable aux cultures.

La procession du palanquin est un événement attendu des villageois car elle se déroule une seule fois dans l’année

Le 1er jour de la fête, les villageois mettent le palanquin soigneusement devant la porte de la maison communale de Giang Cao. Puis ils apportent soigneusement les brûle-parfums et les objets de culte dédiés à ces quatre génies depuis la maison communale et les mettent dans le palanquin.

A une heure faste, huit beaux jeunes hommes commencent à porter le palanquin sur leurs épaules. Le palanquin est apporté de façon spéciale, soit avec un rythme lent, soit avec un rythme rapide, et on le fait tourner sur la route du village. L'itinéraire passe par des lieux importants tels que pagode, Mémorial dédiés aux Morts pour la Patrie, école… dans une atmosphère animée par la musique cérémoniale et les cris de joie des spectateurs.

La procession a lieu toute la la journée, et fait des tours du village jusqu’au soir où elle retourne dans la cour de la maison communale. Puis les villageois font un culte avant de sortir les objets du palanquin et les remettre à leur place dans la maison communale.

Le village de Giang Cao fait aussi le culte de deux autres génies tutélaires du village dans un temple niché au bord du Fleuve Rouge. Une procession a lieu le lendemain vers ce lieu en l’honneur de ces deux Saints et la procession se déplace au départ du temple vers le village dans une ambiance effervescente jusqu’à midi.

Nguyen Thanh Nam, habitant du village de Bat Trang No 2, a partagé : « Étant villageois de Bat Trang, j’assiste chaque année à la fête Giang Cao, particulièrement à la procession du palanquin. Plus la procession dure, plus on a une année faste et heureuse »./.