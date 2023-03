La pagode Xiêm Can, œuvre architecturale exceptionnelle

10/03/2023

Bạc Liêu est non seulement le berceau de l’art du đờn ca tài tử (chant amateur du Sud), mais abrite des monuments historiques, culturels, et architecturaux, religieux originaux des trois ethnies de Kinh, ethnie majoritaire, chinoise et khmer. On ne peut pas ne pas mentionner la pagode Xiêm Can, l’une des pagodes khmers les plus grandes et les plus splendides du Sud. Sa beauté majestueuse et sa magnifique architecture restent inoubliables dans la mémoire des touristes.

Le jardin aux stupas de la pagode Xiêm Can. Photo : Nguyên Thang/VI

La pagode Xiêm Can se situe dans la commune Vinh Trach Dong, ville de Bac Liêu, province éponyme, fut construite en 1887 sur une superficie de 5 ha. Le nom Xiêm Can prenait l’origine de la langue chao de l’ethnie chinoise chaozhou, dont plusieurs vivent encore à Bac Lieu, qui signifie "riverain" car cette zone était autrefois à côté d’une vasière marine.

La pagode fut construite par M. Nên, âgé de 63 ans et son épouse, Mme Nghet (54 ans), une riche famille du village, de fervents adeptes du bouddhisme et 30 autres familles du village. Après deux mois de travaux, la pagode fut achevée et le Vénéré Thach Mau (1829 – 1909) fut invité à la gérer.

La pagode a 115 statues de pierre, une stèle de pierre et une cloche datée de 1887. Les ouvrages sont érigés et parsemés dans la verdure dans la cour.

L’ensemble de la pagode Xiêm Can regroupe plusieurs ouvrages dont la façade est à l’Orient, s’inspire de l’école bouddhique Nam Tông et de l’architecture d’ Angkor (Cambodge). Le sanctuaire est l’ouvrage le plus remarquable. De forme rectangulaire, de 36 m de large, 18 de long, sa façade est orientée vers l’Est. L'entrée comporte 18 marches, dominées par la statue du Bouddha Shakyamuni.

Les murs, le plafond et les colonnes du sanctuaire sont couverts de fresques sophistiquées et colorées dont les plus remarquables, de grande dimension, relatent la vie du Bouddha, de sa naissance jusqu’au moment où il a atteint le Nirvana. Les angles relevés de chaque toiture sont en forme de longues queues de serpent incurvées, flexibles et sculptés de façon sophistiquée…. constituent un chef-d’œuvre et fascinent tous les visiteurs.

De loin, la pagode est magnifique sur fond de ciel bleu avec sa peinture jaune frappante et ses rangs d’arbres verdoyants plantés en bon ordre dans la cour. Elle est entourée d’une enceinte solide ornée de nombreux motifs impressionnants.

La porte d’entrée est décorée de remarquables motifs en bas-relief khmers. La plaque portant le nom de la pagode représentant une tour au sommet pointu, la forme architecturale d’Angkor, et l’image du Bouddha en assise au centre, au-dessous duquel figurent les deux oiseaux mythiques Krut et deux serpents à cinq têtes.

La toiture à l'extérieur du hall principal se compose de plusieurs couches qui se chevauchent en harmonie avec les flèches dans le style architectural typique des temples d'Angkor.

En face du hall principal et de la tour funéraire se trouve un complexe de stupas et statues comprenant trois stupas principales et des statues de Bouddha dans différentes postures inspirées des légendes du Bouddhisme. L'architecture a la couleur principale jaune combinée aux motifs colorés mettant en valeur le style architectural traditionnel khmer.

La pagode Xiem Can est connue comme un lieu de préservation de nombreuses beautés culturelles dans la vie spirituelle des Khmers. Elle possède également une collection d'anciens livres khmers écrits sur des feuilles et une ancienne salle de conférence avec de vieux contes folkloriques du passé.

La pagode Xiem Can est une œuvre architecturale exceptionnelle, d'une grande beauté, symbole de la vie spirituelle de la communauté khmère et destination célèbre du delta du Mékong./.

Texte : Thông Hai. Photos: Nguyên Thang, Hoang Ha, Lê Minh. Traduction: Diêu Vân