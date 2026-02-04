La pagode de Vinh Nghiem – un joyau du patrimoine mondial à Bac Ninh

Ces deux temples anciens possèdent une valeur patrimoniale exceptionnelle et des caractéristiques uniques. Ils témoignent de la pérennité du bouddhisme Truc Lâm, cette école zen vietnamienne qui incarne un esprit d’ouverture sur le monde, reliant profondément la religion à la vie quotidienne et constituant l’une des essences mêmes de la culture vietnamienne. La pagode Vinh Nghiem (également connue sous le nom de pagode Duc La) est située dans le quartier Tân An, ville de Bac Ninh. Construite sous la dynastie des Ly, elle portait à l’origine le nom de Chuc Thanh. Sous la dynastie des Trân, elle fut agrandie, restaurée et rebaptisée Vinh Nghiem, nom qui signifie « solennité éternelle » ou « accomplissement éternel »./.

La beauté antique et solennelle de la pagode Vinh Nghiem. Photo : Viet Hung – VNA

Texte: VI/VNA Traduction : Diêu Vân






