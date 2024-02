La pagode d'Ô Chum se prépare à la course annuelle de ghe ngo

02/02/2024

La pagode d'Ô Chum Aram Prếk Chếk ou pagode Ô Chum se trouve dans le hameau de Vinh Thanh, commune de Vinh Quo, province de Soc Trang (Sud). Vieille de plus de 200 ans, elle est un haut lieu des croyances, de la culture et du sport de la communauté khmère qui représente un tiers de la population locale. Les habitants de Soc Trang s’animent ces jours-ci à préparer leurs ghe ngo (pirogue khmère) en vue de la course annuelle.

La ghe ngo, un pirogue sacrée

La ghe ngo est rattachée depuis longtemps à la vie des Khmers où le métier de construction des ghe ngo se développe fortement. Avant la fête d'Ooc Om Boc, l’une des grandes fêtes des Khmers, qui a lieu le 15e du 10e mois lunaire, les locaux se hâtent de construire des ghe ngo.

Les artisans d’excellence khmères et des bonzes de la pagode O Chum sont en train de construire des ghe ngo pour les équipes masculine et féminine de la pagode. La Fête d'Ok Om Bok a été reconnue en 2014 comme patrimoine culturel immatériel national. C'est un culte de la lune et de bonnes récoltes qui intervient à partir du 15e jour du 10e mois lunaire.

La ghe ngo a la forme du serpent Naga. Chaque pirogue, longue de 33 m, est capable de contenir une cinquantaine de rameurs. Les Khmers considèrent la ghe ngo comme sacrée et pour cela, avant la compétition, ils organisent une cérémonie de mise à l’eau pour solliciter la victoire auprès des dieux. Les bonzes de la pagode, les rameurs et des habitants participent à la cérémonie.

Les motifs de décoration du ghe ngo sont toujours colorés, symbolisant la force et la victoire

Les équipes de rameurs se préparent activement

Panorama de la pagode d'Ô Chum Aram Prếk Chếk ou pagode Ô Chum

La pagode d'O Chum dispose de deux équipes, une masculine créée en 2005, et l'autre féminine, en 2017, qui participent à la compétition traditionnelle de la province de Soc Trang et à celles des localités avoisinantes tenues à l’occasion de la fête Óoc Om Bóc.

L’équipe féminine de la pagode d'O Chum est la championne en titre de la compétition élargie de Soc Trang 2023, ce qui la motive à s’entraîner activement pour préserver son titre. L’image des jeunes filles khmères, la tête coiffée d'un chapeau conique pagayant avec ardeur, leur rire se répandant sur la rivière devant la pagode, ravit les habitants, qui les soutiennent de tout cœur.