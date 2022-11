La mode vietnamienne à travers les créations des designers de la génération Z

08/11/2022

Les 20 et 21 août 2022, à l'hôtel Melia, la Semaine de la mode en l’honneur de la remise des diplômes, sur le thème Re:birth (Régénération), a été organisée par l’Institut de design et de mode de Londres (IDML) à Hanoi. Il s’agissait de l'une des semaines de mode la plus spéciale de l’IDML après deux ans d’interruption en raison de la pandémie de Covid-19. Re:birth regroupe des collections qui incarnent une pensée différente des jeunes designers de la génération Z.

Dans le cadre de la Semaine de la mode, il y a eu une exposition des travaux de fin d'études des étudiants de l’IDML, des défilés de mode de collections innovantes et des activités communautaires sur le thème “Nouvelle chemise à l'école”.

May Cortazzi, enseignante du département de la mode de l’IDML, a partagé : “Après deux ans touchés par la pandémie de Covid-19, vivant un temps d’isolement, nos étudiants ont eu des idées uniques et originales dans la conceptualisation, la production, et la commercialisation des collections de mode. Re:birth est une opportunité de glorifier la créativité et la liberté, de s’orienter vers l’avenir.”

Re:birth se concentrait sur 3 thèmes qui reflètent la renaissance des créateurs vietnamiens de la génération Z, notamment Re:vive, Re:Grow et Re:New.

Pour le groupe thématique Re:vive, les designers ont présenté des collections qui reflètent la prise de conscience renouvelée sur les enjeux de la nature et de l'environnement. Parmi elles, la collection “Parasite” de Nguyen Thi Thuy Dung, qui s'inspire de la forme et de l'interaction entre l'hôte et le parasite, est une combinaison de styles de rue et de soirée en appliquant de nouvelles techniques sur des matériaux 3D. Elle est adaptée aux clients de 25 à 40 ans.

Collection "Parasite" de Nguyen Thi Thuy Dung.

La collection "Ouvrez les yeux pour voir le ciel (Mo mat thay thinh khong) de la créatrice Dao Ngoc Diep racontait l'histoire de concepts neutres qui créent un état d'équanimité et amènent le spectateur à l'étape de base de la pleine conscience. La collection est une combinaison harmonieuse et créative de matériaux ainsi que de couleurs neutres.

Collection "Ouvrez les yeux pour voir le ciel" de Dao Ngoc Diep.

Quant au groupe thématique Re:Grow, il comprenait des collections inspirées du processus de découverte de soi des designers ainsi que de la prédiction de la vie humaine dans le futur. La collection "À la conquête du ciel" (Chinh phuc bau troi) de Nguyen Thanh Hien a utilisé comme matériau principal le tissu métallique, le tissu réfléchissant combiné au kaki avec une grande durabilité. La collection raconte l'histoire des gens qui ont fait leurs rêves de conquérir le ciel.

Collection "A la conquête du ciel" de Nguyen Thanh Hien.

De plus, il y avait aussi la collection "Monter vers la lune" (Len mat trang) de Trinh Ha Phuong avec une combinaison de styles de mode Mod et Hippie, deux tendances culturelles typiques des années 60.

Collection "Monter vers la lune" de Trinh Ha Phuong.

Dans une perspective créative mais visant à préserver la culture traditionnelle, le groupe thématique Re:New comprenait des collections respectant et renouvelant les valeurs traditionnelles vietnamiennes. Ce groupe thématique comprenait la collection "Bonheur d’une famille en deuil" (Hanh phuc cua mot tang gia) inspirée du roman "Destin rouge" (So do) de Vu Trong Phung créé par le designer Tran Quoc Anh.

La collection "Bonheur d’une famille en deuil" est inspirée du roman "Destin rouge" de Vu Trong Phung créée par le designer Tran Quoc Anh.

La collection « Nostalgie » (Hoai niem) reflétait la période de subvention au Vietnam par la créatrice Pham Quynh Anh. Si la collection de Quoc Anh visait à honorer et promouvoir les valeurs culturelles grâce à l'utilisation de tissus de soie tissés modernes tout en conservant les caractéristiques traditionnelles, les créations de Quynh Anh reflétaient la période de l'économie subventionnée du Vietnam d'une manière intéressante et vivante avec des imprimés et des caricatures.

Collection “Nostalgie” de Pham Quynh Anh.

On peut dire que Re:birth a été l'occasion de célébrer la créativité et la liberté, de montrer la pensée tournée vers l'avenir des designers vietnamiens de la génération Z. Leur créativité favorise la positivité, la pensée nouvelle et le changement dans l'industrie de la mode./.

Texte: Ngân Hà- Photos: Trân Thanh Giang-Traduction: Hà Vu