La maison Gươl : cœur spirituel et culturel des Co Tu à Quang Nam

12/02/2025

Que les villages des Co Tu soient pauvres ou riches, tous possèdent des maisons Gươl. Ces édifices ont une fonction communautaire importante, servant de lieu de rassemblement pour les anciens afin de prendre des décisions concernant les problèmes du village. Elles sont également utilisées pour organiser des fêtes traditionnelles telles que la cérémonie célébrant le nouveau riz, la cérémonie de prestation de serment entre deux villages Co Tu, ou encore la fête marquant une récolte abondante.

La maison Gươl est l'âme et le lieu spirituel des Co Tu.

Lors de la visite d'un village Co Tu, une ethnie minoritaire du Vietnam, le visiteur est immédiatement impressionné par la maison Gươl, qui occupe une place centrale du village, souvent située sur une grande surface. À côté des grandes maisons Gươl, qui servent de centre communautaire, on trouve également des maisons Gươl plus modestes dédiées aux linéages. Ces dernières, souvent plus petites et plus simples, sont le cœur de la vie familiale et sociale au sein de chaque lignage. Selon les traditions des Co Tu, un village sans maison Gươl n'est pas considéré comme un véritable village Co Tu.

La maison Gươl est un ouvrage original, fortement inspiré par les us et coutumes Co Tu.

Que les villages des Co Tu soient pauvres ou riches, tous possèdent des maisons Gươl. Ces édifices ont une fonction communautaire importante, servant de lieu de rassemblement pour les anciens afin de prendre des décisions concernant les problèmes du village. Elles sont également utilisées pour organiser des fêtes traditionnelles telles que la cérémonie célébrant le nouveau riz, la cérémonie de prestation de serment entre deux villages Co Tu, ou encore la fête marquant une récolte abondante.

Selon les anciens, il existe trois types de maisons Gươl : la Gươl Đuôn, une maison ronde des Co Tu de la région basse, la maison Chờri Mốc, dont les deux extrémités du toit sont arrondies, située dans la région moyenne, et la Gươl Patăh, qui possède un plancher en bois et est typique des maisons des Co Tu des régions montagneuses.

Les gravures décoratives de la maison Gươl représentent les phénomènes naturels et la vie quotidienne des Co Tu.

Sur le plan architectural, le Gươl est une maison traditionnelle sur pilotis, construite en bois, avec un toit très élevé en chaume. Ce toit est généralement recouvert de feuilles épaisses. Les murs de la maison sont ornés de nombreuses sculptures représentant des scènes de la vie quotidienne des Co Tu, telles que des animaux, des plantes, des danses de gong et des scènes de chasse aux animaux sauvages pratiquées par les jeunes.

Bien que ces sculptures soient simples et brutes dans leur forme, elles sont très vivantes et réalistes, mettant en valeur la beauté naïve et sauvage de ce peuple. Une maison Gươl est dotée d'une grande colonne centrale, entourée de petites qui forment le squelette de l'édifice. Les Co Tu appellent cette grande colonne "colonne Bo".

La maison Gươl est le lieu où se déroulent les événements importants du village.

Pour le peuple Co Tu, qui compte plus de 50 000 habitants dans la région montagneuse de la province de Quang Nam (Centre), la Gươl est un élément incontournable de leur vie culturelle et spirituelle. Elle représente une architecture originale et témoigne des activités communautaires telles que la fête des gongs, la danse tung tung da dá, les spectacles de chants lí, ainsi que des réunions importantes du village.

La région montagneuse de Quang Nam est peuplée par plusieurs ethnies minoritaires, telles que les Ve, Triêng (ou Giẻ Triêng), Xơ Đăng, Cor, Ca Dong, Cơ Tu, et d'autres, totalisant près de 160 000 personnes, soit environ 7,5 % de la population de la province. Cette diversité ethnique contribue à la richesse de la culture folklorique de Quang Nam.

Les Co Tu croient fermement que les colonnes principales et les planchers des maisons Gươl abritent l'âme de leurs ancêtres. Ainsi, préserver la maison Gươl signifie préserver l'âme de leurs ancêtres et maintenir la vie spirituelle du peuple Co Tu./.